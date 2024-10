Corpo de homem encontrado no rio Douro em Vila Nova de Gaia

O corpo de um homem foi encontrado esta quarta-feira no rio Douro, junto à rua do Cais de Gaia em Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, adiantou à Lusa fonte do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto.

O alerta para a presença daquele corpo no rio foi dado cerca das 09:00, adiantou.

O óbito foi declarado no local e transportado para o Instituto de Medicina Legal do Porto, frisou.

No local estiveram os bombeiros, a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) e a PSP, revelou a fonte.