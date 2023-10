Corpo de homem retirado do mar na praia da Cova do Vapor

O corpo de um homem de 55 anos foi hoje encontrado a boiar na água junto à praia da Cova do Vapor, Costa de Caparica, mas as operações de reanimação não tiveram sucesso, informou fonte da Autoridade Marítima Nacional.

Segundo avançou à Lusa o porta-voz da Autoridade Marítima Nacional (AMN), pelas 18:30 “foi recebida informação via Centro de Operações Marítimas” que “estava um corpo a boiar” na praia da Cova do Vapor, uma “praia não vigiada”.

Na sequência do alerta, foram ativados meios do projeto “SeaWatch”, da AMN, do projeto Praia Protegida, da Câmara Municipal de Almada, da Polícia Marítima da Costa de Caparica e “nadadores-salvadores de uma praia próxima”.

Os meios de socorro e assistência retiraram da água “um indivíduo de nacionalidade portuguesa, com 55 anos, efetuaram manobras de reanimação, mas não tiveram sucesso”, explicou o porta-voz da AMN.

O corpo foi transportado pelos Bombeiros Voluntários de Cacilhas para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, em Lisboa, e foi ainda “ativada uma equipa de psicólogos da Polícia Marítima para os familiares que também estavam no local”, acrescentou a mesma fonte.

Segundo a página do Serviço Nacional de Emergência e Proteção Civil, numa operação de “busca e resgate aquático de pessoas” na área da União das Freguesias de Caparica e Trafaria foram mobilizados 10 operacionais e seis meios terrestres.