Corpo de homem encontrado no mar nos Açores

O corpo de um homem foi encontrado na quinta-feira, junto à Baixa do Baixaréu, em Vila do Porto, ilha de Santa Maria, Açores, desconhecendo-se as causas que estão na origem da ocorrência, adiantou a Autoridade Marítima Nacional.

A Autoridade Marítima Nacional (AMN) adianta num comunicado divulgado esta sexta-feira que o corpo foi encontrado na sequência de um alerta recebido pelas 15:50 locais (16:50 em Lisboa) de quinta-feira.

O alerta, que foi dado por um pescador, informava “para a presença de um corpo na zona da Baixa do Baixaréu”, tendo-se deslocado de imediato para o local elementos da Capitania do Porto e do Comando Local da Polícia Marítima de Vila do Porto.

“O corpo foi retirado do mar pelos elementos da Capitania do Porto e do Comando Local da Polícia Marítima de Vila do Porto e, posteriormente, transportado para a Marina de Vila do Porto, onde foi declarado o óbito pela delegada de Saúde”, adianta a AMN.

Após autorização do Ministério Público, o corpo do homem foi transportado para o Gabinete Médico-Legal de Vila do Porto pelos Bombeiros Voluntários de Santa Maria.

O Comando Local da Polícia Marítima de Vila do Porto tomou conta da ocorrência e o Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima foi ativado.