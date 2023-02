Um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado hoje na praia do Penedo do Guincho, no concelho de Torres Vedras, divulgou a Autoridade Marítima Nacional (AMN), acrescentando que foi informada a Polícia Judiciária (PJ).

O alerta foi dado por um popular, pelas 15:24, que informou para a presença de um corpo na praia do Penedo do Guincho, no distrito de Lisboa.

“À chegada ao local, constatou-se que se tratava de um corpo, em avançado estado de decomposição, que se encontrava junto à água, tendo sido retirado para o areal pelos elementos da Polícia Marítima”, explicou a AMN, em comunicado.

O óbito foi declarado no local pelo delegado de saúde, tendo o corpo sido posteriormente transportado para o Gabinete Médico-Legal de Torres Vedras, referiu a mesma fonte.

A PJ foi “contactada e informada”, acrescentou a AMN.

No local estiveram elementos do comando-local da Polícia Marítima de Peniche, bem como elementos dos Bombeiros Voluntários de Torres Vedras, da Proteção Civil e da GNR.