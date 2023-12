Ex-ministro da Saúde Correia de Campos diz que "tinha um assessor só para as cunhas"

Caso das gémeas. Lacerda Sales reuniu-se com filho de Marcelo no Ministério da Saúde

O ex-ministro da Saúde António Correia de Campos revelou que "tinha um assessor só para as cunhas" na altura em que exercia funções no ministério.

"Digo isto com toda a lealdade e toda a frontalidade", afirmou o ex-ministro, no programa televisivo "É ou não é", da RTP, na quinta-feira passada.

Correia de Campos explicou que o trabalho desse assessor passava essencialmente pela "filtragem" dos pedidos que lhe chegavam por correspondência, salientando que nem "todas a cunhas que entram, (...) são válidas". "Algumas pedem a lua e algumas fazem sentido", notou.

O ex-ministro justificou as funções deste assessor com o facto de a acessibilidade aos serviços "não ser igual para todos". "Às vezes uma carta de um semi-analfabeto merece mais atenção", argumentou.

Ainda assim, Correia de Campos defendeu que quem "quer que seja que tenha autoridade" política deve "defender-se absolutamente" de interceder pedido de familiares ou amigos.

As declarações de Correia Campos surgiram no dia em que se soube que o ex-secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, teve reuniões com Nuno Rebelo de Sousa, no Ministério da Saúde, quando decorria o processo de tratamento das gémeas luso-brasileiras.

Confrontado várias vezes com a notícia da TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal), o agora deputado socialista nunca desmente. "Nem desmentir, nem confirmar, porque são situações que só em sede própria devem ser tratadas. Não devem ser tratadas na praça pública", disse à entrada para a Assembleia da República.