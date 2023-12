Mais de 13 horas a correr. Bombeiros de Olhão cumprem missão diferente do habitual

Os bombeiros estão habituados a desafios e a ultrapassar obstáculos naturais como ninguém, mas isso não foi suficiente para dois operacionais de Olhão, que se propuseram a cumprir uma missão diferente do habitual. Miguel Torres e Miguel Carmo participaram na prova Extreme 90 - Road Ultramarathon, que se realizou este sábado, dia 2 de dezembro, entre o Santuário Nossa Senhora da Peneda e a vila do Gerês.

Os operacionais percorreram 90 quilómetros, concluindo a corrida em 13 horas e 32 minutos. Ou seja, prova superada.

Para Miguel Torres este desafio foi "extremamente exigente", mas garante que nunca duvidou que os dois acabassem. Já Miguel Carmo recordou a importância do trabalho em equipa para o sucesso desta iniciativa: "Para pessoas que não têm experiência neste tipo de provas - só tínhamos feito provas de 30 km -, o esforço, dedicação e o trabalho em equipa fizeram com que terminássemos a prova com sucesso".

Fica a garantia de que para o ano lá estarão novamente. E aproveitam para deixar um agradecimento aos Bombeiros de Olhão, em especial aos operacionais Tiago Lima, Rafael Vilarinho e Ruben Vilarinho, pelo apoio logístico.