Esta ave ficou gravemente ferida e decidiu ir pedir ajuda... ao hospital

Uma ave ferida decidiu ir procurar ajuda no local mais apropriado: umas urgências.

Não de veterinária, é certo, mas num hospital da Alemanha, onde o staff médico foi surpreendido com a chegada do animal.

Quando perceberam que o corvo-marinho estava literalmente a dar com o bico na porta das urgências, o pessoal médico chamou os bombeiros para ajudar.

Depois de uma primeira análise à porta da Klinikum Links der Weser, a norte da cidade de Bremen, os responsáveis perceberam que a ave tinha um anzol prezo no bico.

O corvo-marinho ainda ferido visto do lado de dentro do hospital (Bombeiros de Bremen)

Num esforço conjunto entre médicos e bombeiros, acabaram por conseguir remover o anzol e tratar os ferimentos da ave, indicou o departamento de bombeiros da cidade.

A ave acabou por ser libertada na natureza quando todas as condições de segurança foram asseguradas, com o parque do hospital a ser o local escolhido.

“Quando um corvo-marinho se aproxima de humanos, normalmente é um animal em stress extremo que perdeu o seu brilho natural”, pode ler-se no comunicado dos bombeiros.

O corvo-marinho é uma ave que se carateriza por ter um grande pescoço e um bico bem distinto. Este tipo de ferimentos pode ser extremamente perigosos para estes animais, até porque além da dor, podem levar mesmo a infeções ou a malnutrição.