Homem de 51 anos morre em praia não vigiada da Costa Nova

Um homem de 51 anos, de nacionalidade espanhola, morreu esta quarta-feira após ter entrado em dificuldades no mar, numa praia não vigiada na Costa Nova, concelho de Ílhavo, avançou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

O alerta para o incidente foi dado pelas 13:56, para um homem que se encontrava em dificuldades na água na praia da Costa Nova, uma praia não vigiada no concelho de Ílhavo, distrito de Aveiro, detalhou a AMN em comunicado.

“A vítima (…) foi prontamente retirada da água pelos nadadores-salvadores da praia adjacente, até ao areal, onde foram iniciadas as manobras de reanimação, em colaboração com o tripulante da Estação Salva-vidas de Aveiro, até à chegada dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo”, explicou.

“Após diversas tentativas, e não tendo sido possível reverter a situação, o óbito foi declarado no local pelo médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM”, acrescentou a mesma fonte.

Para o local foram ativados elementos da Estação Salva-vidas de Aveiro, do comando local da Polícia Marítima de Aveiro e elementos do projeto “SeaWatch”, aos quais se juntaram também os Bombeiros Voluntários de Ílhavo e elementos do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

O gabinete de psicologia da Polícia Marítima foi ativado e encontra-se a prestar apoio aos familiares da vítima, referiu a AMN.

O comando local da Polícia Marítima de Aveiro tomou conta da ocorrência.