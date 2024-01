Apanharam Jose Lazaro Cruz, fugitivo há mais 30 anos

Marido suspeito de matar a mulher apanhado na Costa Rica após mais de 30 anos de fuga

por Nic F. Anderson, CNN



Um homem procurado por ligação ao homicídio da mulher em 1991 foi extraditado da Costa Rica para os EUA no início deste mês, pondo fim a mais de três décadas de fuga, anunciaram as autoridades em conferência de imprensa na segunda-feira.

Jose Lazaro Cruz foi preso na Costa Rica em 2022 e levado de volta para o Condado de Fairfax, Virgínia, no início deste mês para ser julgado num caso de homicídio com 32 anos, segundo a polícia.

Não se sabe, no entanto, se Lazaro Cruz tem um advogado. A CNN contactou o Procurador-Geral do Condado de Fairfax e o Gabinete do Ministério Público do Condado de Fairfax para obter informações sobre a sua representação legal.

De acordo com Eli Cory, vice-chefe de investigação do Condado de Fairfax, a 30 de abril de 1991, os agentes da polícia do Condado de Fairfax responderam a uma chamada sobre um esfaqueamento e encontraram Ana Jurado, de 24 anos, morta na rua com ferimentos na parte superior do corpo.

Lazaro Cruz era então marido de Jurado e foi identificado como o suposto homicida pela polícia, mas fugiu, de acordo com Cory. Inicialmente, Lazaro Cruz tentou ir para o Canadá, mas foi-lhe recusada a entrada devido à utilização de documentação falsificada, disse Cory, acrescentando que os agentes de fronteira disseram ter reparado no que parecia ser um "corte recente" na sua mão nessa altura.

Depois de não conseguir entrar no Canadá, Lazaro Cruz escapou às autoridades viajando para Houston, Texas, e acredita-se que tenha usado um contrabandista para sair do país, acabando por ir para El Salvador.

Cory disse ainda que, na altura, El Salvador não dispunha de quaisquer mecanismos ou políticas para o extraditar para os Estados Unidos. O país acabou por alterar a sua constituição em 2000, permitindo a extradição de cidadãos salvadorenhos.

Jurado era mãe de três crianças pequenas. As filhas de três anos e sete meses viviam com ela nos EUA e o filho de quatro anos vivia em El Salvador à data da sua morte.

Apesar das acusações oficiais ainda estarem a ser preparadas, o chefe da polícia do condado de Fairfax, Kevin Davis, lembrou que este caso não é um "caso tradicional arquivado" porque Lazaro Cruz foi identificado de imediato, estava apenas "em fuga".

Segundo Cory, a 29 de julho de 2022, Lazaro Cruz foi detido quando tentava entrar na Costa Rica e encontra-se atualmente no Centro Prisional do Condado de Fairfax a aguardar julgamento.