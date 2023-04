Famosa pelos seus tons de azul cristalino, praias arrebatadoras e enseadas intocadas, a "Costa Turquesa", conhecida como a Riviera Turca, é uma das maravilhas naturais da Turquia. Com mais de 950 quilómetros de extensão ao longo do Mediterrâneo, a costa sudoeste do país é, há muito, noticiada pela sua beleza que atrai turistas de todo o mundo.

Mas enquanto as águas cintilantes parecem convidativas, a vida subaquática não é assim tanto. Nas últimas décadas, a área degradou-se severamente devido à sobrepesca, à pesca ilegal, ao desenvolvimento turístico e às alterações climáticas. O habitat de tartarugas e focas-monge do Mediterrâneo, ameaçadas de extinção, foi destruído, os locais de reprodução do tubarão-de-pontas-brancas ameaçados e as populações de peixes nativos dizimadas.

Está em curso um esforço para revitalizar a área, em parte graças a Zafer Kizilkaya, presidente e fundador da Akdeniz Koruma Derneği – AKD (Sociedade de Conservação do Mediterrâneo na tradução). É-lhe atribuído o mérito de pressionar, com sucesso, o governo turco para construir uma rede de áreas marinhas protegidas (AMP) que abrange mais de 480 kms ao longo do Mediterrâneo.

Kizilkaya foi galardoado com o prestigiado prémio ambiental Goldman Environmental Prize pelo seu trabalho em prol da proteção dos oceanos. O prémio anual é atribuído a seis líderes ambientais que desenvolvem projetos em diferentes continentes.

Zafer Kizilkaya foi o primeiro turco a ganhar o Goldman Environmental Prize. Goldman Environmental Prize

Salvar a baía

A missão de Kizilkaya começou em 2007, após uma expedição de mergulho na Baía de Gökova, um golfo de 100 kms de extensão no centro da Costa Turquesa. Tinha regressado à sua terra natal, a Turquia, depois de vários anos a trabalhar como investigador marinho e fotógrafo subaquático na Indonésia e ficou chocado com a degradação marinha. Esta deveria ser uma das áreas de maior biodiversidade da costa turca, mas estava estéril, disse à CNN.

"Era como se uma guerra nuclear tivesse espoletado debaixo de água: não havia vida, as rochas estavam nuas, não havia macroalgas."

Grande parte da Costa Turquesa e do Mediterrâneo registou um declínio semelhante. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), o Mediterrâneo é o oceano mais sobreexplorado do mundo, repleto de frotas pesqueiras à escala industrial, com redes de cerco e arrastões.

A destruição da vida marinha prejudicou a subsistência dos pescadores locais.

Comunidades piscatórias locais estão a beneficiar da área marinha protegida. Omer Ozyilmazel

"As comunidades piscatórias de pequena escala estavam em pânico", contou Kizilkaya. Percebendo a extensão do problema, decidiu que este era o momento de agir, e começou a tentar convencer os pescadores locais e outras partes interessadas de que as zonas proibidas e as áreas protegidas poderiam ajudar a reverter esta tendência.

Conseguir a ajuda dos pescadores foi o maior desafio, admitiu, mas devido à situação assustadora alguns começaram a ouvi-lo. Em 2012, Kizilkaya estabeleceu a primeira AMP gerida pela comunidade turca na Baía de Gökova.

Mas para que a área protegida funcionasse as zonas de proibição de pesca tinham de ser efetivamente aplicadas, explicou Kizilkaya. Por isso, treinou pescadores locais como guardas que podiam monitorizar as águas em busca de pesca ilegal e enviar alertas à Guarda Costeira turca. Embora não tivessem autoridade para detenção, os habitantes locais estavam equipados com câmaras que podiam fornecer provas admissíveis em processos judiciais.

Peixe-leão no menu

À medida que o Mediterrâneo aqueceu, devido às alterações climáticas, peixes tropicais invasores, como o peixe-leão, nadaram através do Canal de Suez. Eles representam uma ameaça para o ecossistema, uma vez que atacam espécies autóctones, sobrealimentam-se da vegetação e têm poucos predadores.

Para enfrentar este problema, Kizilkaya adotou uma abordagem inovadora, alcançando alguns dos chefs famosos da Turquia e lançando-lhes o desafio de criar receitas deliciosas com este peixe invasor como ingrediente principal. Promoveu as receitas e incentivou restaurantes de toda a Turquia a servirem pratos como ceviche de peixe-leão e peixe-leão com batatas fritas.

"Tornámo-nos numa peixaria", disse Kizilkaya, acrescentando que a AKD continua a vender a restaurantes peixe-leão "saboroso e barato" capturado pelos pescadores locais.

O invasor peixe-leão espalhou-se pelos habitats rochosos costeiros da Turquia. Zafer Kizilkaya

Graças ao seu trabalho, o ecossistema marinho da baía renasceu. De acordo com a organização de conservação dos oceanos Blue Marine Foundation, o número de peixes por metro quadrado aumentou dez vezes desde a implementação de zonas proibidas em 2012 e os rendimentos dos pescadores locais aumentaram 400%.

"A baía de Gökova tornou-se um excelente exemplo de conservação", sublinhou Kizilkaya, acrescentando que o seu sucesso ajudou-o a convencer o governo turco a expandir a rede AMP para sudeste, ao longo de 500 kms de costa.

Kizilkaya espera que o Goldman Environmental Prize dê um impulso à sua missão. Ele gostaria de ver as AMP estabelecidas por toda a Turquia e Mediterrâneo, e espera que o seu trabalho tenha chamado a atenção para a crise subaquática e para o que podemos fazer para resolvê-la.

"Os oceanos são negligenciados porque ninguém mete a cabeça debaixo de água. Este sistema funciona em benefício dos peixes, dos tubarões, das focas-monge e dos seres humanos. Se isto é possível aqui, porque não noutros lugares?"