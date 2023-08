Estas são as novas costeletas de porco com ossos comestíveis - e se é vegetariano ou vegan, são para si também

Se é vegano, vegetariano ou gosta simplesmente de experimentar coisas novas, em breve vai poder comer à mão estas costeletas e não deixar nada no prato. São as costeletas de porco vegan com ossos comestíveis, a mais recente novidade de uma marca de produtos vegan.

É a mais recente inovação da Juicy Marbles, uma empresa de produtos alimentares vegan com sede na Eslovénia. A ideia era criar ossos que fossem compostáveis e, no fim, tinham mais do que isso - estes eram também comestíveis.

“Para alguns, os ossos de plantas podem ser uma provocação ideológica, mas não devemos levar estas coisas demasiado a sério”, afirma ao Guardian o cofundador Vladimir Mićković, acrescentando que evitar o desperdício é o objetivo.

O primeiro lote de costeletas de porco vegan vai estar disponível já no fim de agosto no Reino Unido, na União Europeia e nos EUA e, durante algum tempo, a empresa vai recolher as primeiras reações dos clientes para ajustar a receita, o nome e a embalagem do produto, antes do lançamento completo.

A venda geral está prevista para o início de 2024. O preço ainda está por definir mas vai ser mais elevado que o das costeletas de porco habituais.