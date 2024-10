Suspeito em fuga morre baleado por patrulha da PSP na Cova da Moura

Um homem de 43 anos foi baleado, durante uma fuga, esta segunda-feira de madrugada por uma patrulha da PSP na Cova da Moura, apurou a TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal). Inicialmente foi avançado que a viatura era furtada, mas testemunhas no bairro dizem que o carro pertencia ao suspeito.

A vítima ainda foi transportada para o hospital Francisco Xavier, mas acabou por morrer no hospital.

Ao que foi possível apurar, o suspeito abalroou vários carros dentro do bairro da Cova da Moura e fugiu. Acabou por ser intercetado pela patrulha da PSP, tendo sido feitos dois tiros para o ar e dois tiros na direção do suspeito que o atingiram na zona do peito junto à axila.

Contactada pela TVI, a PSP confirma uma vítima mortal mas remete mais dados para as próximas horas.

Em comunicado, a PSP adianta que, minutos antes da interceção, "na Avenida da República, na Amadora, o suspeito ao visualizar uma viatura policial encetou fuga para o interior do Bairro Alto da Cova da Moura, também, na Amadora".

"No interior do Bairro, o condutor entrou em despiste, abalroando viaturas estacionadas, tendo o veículo em fuga ficado imobilizado. Na Rua Principal do referido bairro, quando os polícias procediam à abordagem do suspeito, o mesmo terá resistido à detenção e tentado agredi-los com recurso a arma branca, tendo um dos polícias, esgotados outros meios e esforços, recorrido à arma de fogo e atingido o suspeito, em circunstâncias a apurar em sede de inquérito criminal e disciplinar".

A PSP informa ainda que "foi dado conhecimento ao Ministério Público e à Polícia Judiciária que se deslocou ao local da ocorrência" e que "foram realizados procedimentos de preservação e de gestão do local do crime e seguir-se-ão outras diligências investigatórias junto dos polícias da PSP e de testemunhas, para apurar as circunstâncias que originaram esta ocorrência".