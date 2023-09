Máscaras de regresso ao maior hospital do país

O número de doentes com covid-19 está a aumentar e os hospitais de Santa Maria e Pulido Valente decidiram avançar com novas regras como o regresso das máscaras nas visitas aos doentes e nos internamentos. Num documento interno a que a CNN Portugal teve acesso, o departamento do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte (CHULN) que tem a cargo o controlo de infeções emitiu a 1 de setembro novas recomendações: os familiares e outras visitas aos doentes devem usar sempre máscara; é preciso reforçar a necessidade de se tomarem medidas de higiene das mãos; os profissionais de saúde “das áreas clínicas com internamento” devem usar proteção facial aos prestar cuidados de saúde e é aconselhado que todos reforcem o “cumprimento das precauções básicas” com “principal incidência na etiqueta respiratória” .

Outra das recomendações diz respeito ao número de visitas, sendo aconselhável que o "número de visitas seja no máximo duas por dia, não devendo permanecer junto ao doente internado mais do que um visitante de cada vez".

As recomendações foram feitas pelo departamento encarregue pelo Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos Antimicrobianos (PPCIRA) e surgem, de acordo com o documento, tendo em conta o “recente aumento de doentes com SARS-CoV-2 positivo no CHULN”, provavelmente reflexo das novas estirpes virais circulantes, bem como dos recentes eventos nacionais”.

Os últimos dados da Direção-Geral da Saúde revelam um aumento do número de casos depois das Jornadas Mundiais da Juventude. A 1 de agosto – data do início das jornadas – o número de casos registados foi de 258, mas a 7 de agosto, subiu para 406. Desde então, a 14 de agosto os casos positivos de SARS-CoV-2 eram já de 526 e a 17 do mesmo mês, isto é, uma semana depois, o número de infetados atingiu os 633.

Gustavo Tato Borges, presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, em declarações à TVI/CNN avisa que a maior preocupação são os óbitos., uma que vez tudo indica que Portugal tem valores acima dos outros países europeus – ao contrário do número de infetados que está dentro da média. Tato Borges admite que esta situação pode estar relacionada, entre outros fatores, com as JMJ. Também Filipe Froes, pneumologista e antigo coordenador do gabinete de crise da covid-19 da Ordem dos Médicos, assume que eventos como as jornadas, os festivais e os “aglomerados de verão” contribuíram para o aumento dos infetados pelo SARS-CoV-2. Por isso, considera que faz sentido os hospitais tomarem medidas perante este cenário. “Estas recomendações são necessárias para salvaguardar as pessoas que recorrem aos hospitais e as pessoas que o contágio pode piorar a suas condições”, defende Filipe Froes, que explica o aumento de casos. “Além de existirem mais aglomerados, há novas mutações do vírus e uma diminuição da imunidade, tendo em conta que a vacinação foi já há muitos meses”, diz.

O vírus que está a circular neste momento é, explica Filipe Froes, resultante da Ómicron. São em especial duas variantes que têm sido identificadas: a EG.5 e a BA.2.86. “São sublinhagens da linhagem XBB.1.05 da variante Ómicron”. Filipe Froes aproveita para sublinhar a importância da vacinação que vai iniciar-se na segunda quinzena de setembro que se destina a pessoas com mais de 60 anos e outras de idades inferiores que fatores de risco. “Há uma nova vacina para a gripe e o SARS-CoV-2 que foi feita com referência à linhagem XBB.1.05 que abarca as duas que andam a circular neste momento em Portugal”.

Todos os hospitais do país têm um departamento que faz recomendações sobre a covid e outras infeções, que por sua vez recebem recomendações dos responsáveis do Programa de Prevenção e Controlo de Infeção e de Resistência aos Antimicrobianos (PPCIRA) que a nível nacional é presidido pelo médico José Artur Paiva.

Fonte oficial do CHULN confirmou à CNN Portugal/TVI que foram emitidas novas recomendações relativas à covid-19, sublinhando que é uma medida que pretende responder a situações que vão surgindo, como o aumento de infetados depois de se terem verificado aglomerados de mais de um milhão de pessoas como sucedeu na vinda do Papa Francisco a Lisboa.