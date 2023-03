Os primeiros casos de covid-19 foram registados há pouco mais de três anos e, desde então, sucederam-se as mais diversas teorias sobre a possível origem do vírus. Apesar de nenhuma ter sido confirmada, o diretor do FBI indicou esta terça-feira aquela que será a hipótese "mais provável" para as autoridades norte-americanas, no seguimento de uma investigação de vários meses: um incidente num laboratório em Wuhan. Face a esta revelação (e à controvérsia que se seguiu), a Organização Mundial de Saúde vem apelar à comunidade internacional que divulgue quaisquer informações relevantes sobre a origem da covid-19.

"Se qualquer país tiver informação sobre as origens da pandemia, é essencial que essa informação seja partilhada com a OMS e a com a comunidade científica internacional", apelou Tedros Adhanom Ghebreyesus, o diretor-geral da agência de saúde das Nações Unidas.

A teoria de uma fuga não intencional de um laboratório na cidade chinesa de Wuhan já era ponderada desde os primeiros meses da pandemia, embora as investigações da OMS no local se tenham revelado infrutíferas. Um relatório do Departamento de Energia dos Estados Unidos, divulgado em fevereiro, também sugeria esta versão dos acontecimentos, com uma diferença crucial: os investigadores assumiam-se "pouco confiantes" quanto à natureza acidental da fuga. Christopher Way, o diretor do FBI, difere neste aspeto ao recorrer à expressão "incidente", reconhecendo porém que o governo chinês "tem feito o seu melhor para frustrar e ofuscar" o trabalho dos Estados Unidos.

O diretor-geral da OMS recusa-se a apoiar ou a condenar qualquer uma das partes e lamenta a "politização" das investigações - fator que, considera, está a condicionar as observações científicas e a tornar o mundo "menos seguro". Citado pelo The Guardian, relembra que o objetivo das investigações é de interesse comum: "compreender como é que esta pandemia começou, para que seja possível prevenir, preparar e responder a futuras epidemias e pandemias".

Tedros Adhanom Ghebreyesus admite não ter tido acesso aos dados nos quais se basearam as declarações de Christopher Way e considera que a divulgação de quaisquer informações que ajudem a elucidar quanto à origem da pandemia é um "imperativo moral". Esta posição é partilhada pela responsável pela resposta da OMS à covid-19, Maria Van Kerkhove, que reforça: "É vital que esta informação seja partilhada com a comunidade científica".

"A OMS continua a apelar para que a China seja transparente na partilha de dados e conduza todas as investigações necessárias e divulgue os resultados", afirmou o diretor-geral da OMS, acrescentando já ter feito o mesmo apelo a líderes chineses em várias ocasiões, presencialmente e por escrito. "Até lá, todas as hipóteses sobre a origem do vírus permanecem sobre a mesa".