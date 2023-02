"Queremos saber o que levou a isto, para que possamos tentar evitar que algo semelhante aconteça no futuro."

Estas palavras, de David Relman, especialista em doenças infecciosas e microbiologista da Universidade de Stanford, refletiam, em 2021, a discussão em torno das origens da covid-19.

Será que veio de um laboratório? Foi uma transferência zoonótica? Algo mais? Certamente, com o tempo, uma resposta tornar-se-ia clara.

Mas agora, três anos após o início de uma pandemia que ainda afeta a vida quotidiana, uma avaliação do Departamento de Energia dos EUA vem aumentar a confusão sobre o que realmente aconteceu em Wuhan, na China, em finais de 2019.

Segundo o departamento, a pandemia de covid-19 surgiu muito provavelmente de uma fuga de laboratório na China, de acordo com um relatório confidencial, recentemente atualizado, divulgado no domingo pelo The Wall Street Journal.

No entanto, duas fontes disseram à CNN que o departamento tinha "pouca confiança" de que o coronavírus tenha escapado acidentalmente de um laboratório em Wuhan.

As agências de inteligência podem fazer avaliações com baixa, média ou elevada confiança; e uma avaliação de baixa confiança significa geralmente que a informação obtida não é suficientemente fiável ou é demasiado fragmentada para fazer um juízo analítico mais definitivo ou que não há informação suficiente disponível para tirar uma conclusão mais robusta.

O conselheiro de segurança nacional Jake Sullivan reconheceu na CNN, no domingo, que a comunidade de inteligência [constituída por 17 agências governamentais que trabalham separadamente ou em conjunto] está dividida sobre o assunto, ao mesmo tempo que observou que o presidente Joe Biden investiu recursos para chegar ao fundo da questão da origem.

As agências de inteligência têm, aliás, estado divididas sobre o assunto há anos.

Em 2021, a comunidade de inteligência tornou público um relatório que mostrava que quatro agências tinham avaliado com baixa confiança que o vírus provavelmente transferia-se dos animais para os seres humanos naturalmente;

Uma avaliou com confiança moderada que a pandemia era o resultado de um acidente de laboratório;

Três não foram capazes de defender qualquer uma das explicações sem informação adicional, segundo o relatório.

A teoria de fuga do laboratório

Durante a maior parte de 2020, os defensores da teoria da fuga de laboratório tiveram de lutar contra as alegações de que estavam a ser xenófobos ou racistas - em parte graças à retórica antichinesa do então presidente Donald Trump, que abraçou a teoria.

Um inquérito lançado pelo Departamento de Estado de Trump, que procurava investigar se o programa de armas biológicas da China poderia ter tido um papel maior na origem da pandemia em Wuhan, foi encerrado logo no início da administração Biden.

Uma carta de especialistas em saúde pública, publicada em fevereiro de 2020 na The Lancet, uma influente revista científica, também cedo deu o mote, declarando que o vírus tinha uma origem natural.

Mas a teoria da fuga do laboratório ganhou força com o tempo, especialmente após relatos de que a comunidade de inteligência tinha encontrado provas de que os investigadores do Instituto de Virologia de Wuhan ficaram gravemente doentes com um vírus misterioso em novembro de 2019 - embora não seja claro se contraíram covid-19 e também não tenham surgido mais provas que corroborem essa informação.

Em julho de 2021, altos funcionários da administração Biden que supervisionavam uma revisão das origens acreditavam que a teoria da fuga do laboratório era pelo menos tão credível como a possibilidade de o vírus ter surgido naturalmente - uma mudança dramática em relação ao ano anterior, quando os democratas minimizaram publicamente tal ideia.

"Não é uma resposta definitiva"

A última avaliação de inteligência foi fornecida ao Congresso, uma vez que os republicanos têm pressionado para uma investigação mais aprofundada da teoria, enquanto acusam a administração Biden de minimizar a sua possibilidade.

O presidente das Relações Externas da Câmara, Michael McCaul, disse no domingo que estava "satisfeito" com o facto de o Departamento de Energia "ter finalmente chegado à mesma conclusão" a que ele "já tinha chegado". (O republicano do Texas tinha divulgado um relatório de 2021 que concluía que "o predomínio das evidências" mostrava que a pandemia teve origem numa fuga do laboratório de Wuhan).

"Agora é hora de toda a administração Biden se juntar ao Departamento de Energia, ao FBI e à maioria dos americanos, concluindo publicamente o que o senso comum nos disse no início - a pandemia da covid-19 teve origem numa fuga de laboratório em Wuhan, China", afirmou McCaul, em comunicado.

Sullivan disse no domingo que Biden tinha instruído os laboratórios nacionais, que fazem parte do Departamento de Energia, a serem incluídos na avaliação.

"Neste momento, não há uma resposta definitiva que tenha surgido da comunidade de inteligência sobre esta questão", disse Sullivan à CNN.

"Alguns elementos da comunidade de inteligência chegaram a conclusões de um lado, outros do outro. E vários disseram que simplesmente não têm informação suficiente para ter a certeza."

Então, onde é que isso nos deixa? Não muito longe de onde começámos.

Pandemias anteriores emergiram da transmissão natural através de animais, e muitas vezes leva meses ou anos a descobrir o hospedeiro por onde o vírus passou à medida que se adaptava para infectar os humanos.

Em alguns casos, como no Ébola, a fonte natural original nunca foi identificada. E já passaram mais de 40 anos desde os primeiros casos.

Então porque é que importa de onde veio a covid-19? Como Relman, microbiologista de Stanford, observou anteriormente à CNN, encontrar a resposta pode ajudar a prevenir a próxima pandemia.