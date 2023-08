Voltar a usar máscaras contra a covid? Sim, dizem especialistas nos EUA

Se corre um risco elevado de contrair uma doença grave ou de morrer devido à Covid-19, está na altura de tirar o pó às máscaras N95 e colocá-las confortavelmente sobre o nariz e boca para se proteger de um recente aumento do vírus – é isso que um número crescente de especialistas está a recomendar nos Estados Unidos.

Este conselho deve ser dado até ao Presidente, Joe Biden, de 80 anos, afirma o médico Jonathan Reiner, cardiologista.

“Os octogenários constituem o grupo de maior risco de complicações após a infeção por Covid”, lembra Reiner.

“Pelo menos até que os números comecem a cair novamente, seria apropriado que o Presidente Biden tomasse algumas precauções e usasse uma máscara nas multidões”.

Outros grupos de alto risco incluem pessoas com diabetes, cancro, doença crónica do fígado, rins ou pulmões, transplantes de órgãos ou células estaminais, VIH ou outras condições de imunocomprometimento, história de doença cardíaca ou acidente vascular cerebral, demência ou problemas de saúde mental.

“Se é prestador de cuidados a alguém que apresenta um risco acrescido de complicações na sequência de uma infeção, penso que também deve considerar a possibilidade de colocar uma máscara em locais públicos”, afirma Reiner, professor da Escola de Medicina e Ciências da Saúde da Universidade George Washington, nos EUA.

“E uma vez que as máscaras mais eficazes são as N95, que estão atualmente disponíveis, é esse o tipo de máscara que deve usar”, acrescenta.

O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos recomenda que as pessoas “usem uma máscara com o melhor ajuste, proteção e conforto para si”, e observa que algumas pessoas correm maior risco de contrair doenças graves devido à Covid-19. Mas a agência não faz uma recomendação geral para que todos adotem máscaras. Isso pode mudar se as hospitalizações atingirem níveis críticos. O CDC recomenda o uso de máscaras universal em jurisdições que têm 20 ou mais pessoas com Covid por cada 100 mil, em hospitais locais e o uso de máscaras para indivíduos de alto risco quando 10 a 19,9 pessoas por cada 100 mil são hospitalizadas devido ao vírus.

No geral, houve cerca de quatro novas admissões hospitalares por cada 100 mil pessoas em todos os EUA na semana que terminou a 12 de agosto, o que é considerado baixo, de acordo com os limites do CDC. Nenhum município registou níveis elevados de hospitalizações por Covid-19. Mas 85 condados - cerca de 3% do país - estavam no limiar médio. Cerca de um quarto desses condados situava-se na Florida.

Doentes com Covid-19 em hospitais dos EUA - Novas admissões hospitalares por semana

“Em espaços fechados, quando há muitas pessoas e pouca ventilação, ainda estou desconfiado neste momento, especialmente com o aumento que estamos a ver agora, que não sei quando vai estabilizar ", avança o médico Eric Topol, cardiologista do Scripps Translational Research Institute.

Uma nova variante, a BA.2.86, captou a atenção dos cientistas por ser altamente mutante, mas até agora só foi detetada num pequeno número de pessoas em todo o mundo. No entanto, “não parece bom (...) em termos da evolução incessante do vírus”, diz Topol. O vírus “continua a encontrar novas formas de desafiar os humanos, de encontrar novos hospedeiros e hospedeiros repetidos, e é implacável”.

O que está a acontecer com a Covid-19?

O CDC parou de relatar contagens agregadas de casos de Covid-19 este ano, mas um número crescente de hospitalizações gerou preocupação entre aqueles que rastreiam a doença.

Os níveis do vírus nas águas residuais das casas de banho - que podem ser uma indicação precoce de um pico de Covid numa comunidade - duplicaram, explica o médico Robert Wachter, professor e presidente do Departamento de Medicina da Universidade da Califórnia em São Francisco.

“As hospitalizações ainda não duplicaram, mas acho que provavelmente irão duplicar, já que os números estão algumas semanas atrasados", disse Wachter. “É mais arriscado ser infetado agora do que há um ou dois meses, sem dúvida, provavelmente duas vezes mais arriscado. Se está a tentar ser cuidadoso, é altura de voltar a usar a máscara”.

Embora as novas variantes do coronavírus, como a variante dominante, EG.5, possam não ter impulsionado a recente aceleração por si só, elas podem ser um pouco resistentes à imunidade fornecida pelas vacinas e reforços atuais.

“Além disso, a maioria das pessoas não recebe um reforço há algum tempo, pelo que a imunidade coletiva é mais baixa do que era há seis meses”, diz Wachter. “O vírus vê isso e vê que a maioria dos rostos, narizes e bocas estão descobertos e desprotegidos, por isso aproveita essa oportunidade.”

Um novo reforço - projetado para proteger melhor contra muitas das estirpes de Covid que circulam comumente - será lançado nos EUA daqui a um mês ou pouco mais, e a maioria das pessoas pode esperar por essa nova injeção para aumentar sua imunidade, avança o médico Peter Chin-Hong, professor de medicina e especialista em doenças infecciosas da Universidade da Califórnia, São Francisco.

Mas se se tem mais de 65 anos, se está imunocomprometido ou não se teve Covid recentemente, e não tomou outra dose do reforço bivalente, então deve obter-se agora para se proteger, acrescentou.

O novo reforço, que será lançado no outono, terá como alvo uma família de subvariantes Omicron denominada XBB e espera-se que proporcione uma boa proteção contra versões ainda mais recentes, disse Topol, mas os cientistas não têm a certeza da importância da BA.2.86.

Entrar em ação

Algumas instituições já estão a reagir ao crescimento da Covid. O Morris Brown College, em Atlanta, anunciou o regresso ao distanciamento físico obrigatório e às máscaras apenas uma semana após o início das aulas, em agosto.

E os pediatras estão preparados para o típico aumento do regresso às aulas de todos os tipos de doenças respiratórias, sejam constipações, gripes ou Covid.

“Estamos a assistir a um aumento dos casos de Covid e, em geral, a percentagem global de testes em casa é baixa, pelo que pode haver ainda mais casos de Covid do que sabemos, especialmente porque a grande maioria das crianças não apresenta sintomas ou apresenta sintomas ligeiros”, diz a pediatra Sara Bode, diretora médica de saúde escolar e clínicas móveis no Hospital Infantil Nationwide em Columbus, Ohio.

Ainda assim, a maioria dos estudantes não precisa de usar máscaras e deve usar a prevenção tradicional, como lavar as mãos, tossir para o cotovelo e ficar em casa quando está doente, acrescenta Bode, que preside ao Conselho de Saúde Escolar da Academia Americana de Pediatria.

No entanto, se uma criança tiver um problema de saúde significativo que afete o seu sistema imunitário e a sua capacidade de combater infeções, “é nessa altura que eu recomendaria falar com o seu médico sobre a necessidade de lhe acrescentar uma máscara individualmente para ajudar a evitar a exposição”, disse.

Se necessário, num surto, poderá haver um regresso ao uso universal de máscaras na escola, disse Bode, “mas eu destacaria e encorajaria definitivamente as pessoas a fazerem essa mudança e a não voltarem à aprendizagem virtual”.

“Aprendemos com a pandemia que as crianças precisam de estar na escola. É realmente importante para a sua saúde social e emocional”, disse ela.

Embora alguns consultórios médicos e hospitais tenham gradualmente abandonado os requisitos de mascaramento, um grupo de médicos no estado de Washington escreveu num editorial publicado na terça-feira que os ambientes de saúde devem manter as máscaras - mesmo que a população em geral não o faça.

“O uso de máscaras também continua a ser uma medida de mitigação importante para proteger a saúde da nossa força de trabalho de cuidados de saúde, incluindo aqueles que estão em alto risco de doença grave”, escreveram os médicos no Annals of Internal Medicine.

Estarão os americanos numa de usar máscaras?

Apesar da preocupação dos especialistas e de algumas instituições, os americanos não parecem estar suficientemente preocupados com o recente aumento de casos para mudar o seu comportamento. De acordo com a última sondagem Axios/Ipsos American Health Index, a Covid-19 está no fundo da lista das principais ameaças à saúde pública.

O número de adultos que dizem usar uma máscara em público, às vezes ou sempre, continua a diminuir, segundo a sondagem, enquanto 82% não fizeram um teste de Covid-19 em casa na semana anterior.

Quando se trata de se proteger, “cada um está a escolher a sua própria aventura agora”, diz Wachter. “Não culpo particularmente as pessoas jovens, saudáveis e vacinadas por dizerem 'Estou farto disto. Não quero continuar a lidar com isto', desde que tenham os olhos abertos e compreendam os riscos que estão a correr”.

“A Covid não é apenas sobre os efeitos da infeção”, diz Chin-Hong, acrescentando que a infeção pode aumentar o risco de diabetes, doenças cardíacas ou Alzheimer, independentemente da Covid longa. “Não queremos ter medo dela ou ... andar por aí como um menino numa bolha”, disse ele. “"Mas se puder não apanhá-la, isso é uma coisa boa em qualquer idade.”

Independentemente de como você se sinta ao usar uma máscara, a realidade é que a Covid-19 veio para ficar, disseram os especialistas, e precisaremos continuar a nos adaptar.

“O vírus está sempre à espreita, à espera de aberturas, por isso acho que a Covid vai ser uma espécie de montanha-russa, provavelmente para sempre”, diz Wachter. “Comparo-o com a ponte Golden Gate: acabámos de a pintar e, assim que acabámos, temos de começar tudo de novo”.

Amanda Musa, Brenda Goodman, Deidre McPhillips e Meg Tirrell da CNN contribuíram para este artigo.