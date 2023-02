O índice de transmissibilidade (Rt) do coronavírus SARS-CoV-2 aumentou para 1,12 a nível nacional, indicador que está também acima do limiar de 1,00 em todas as regiões do país, indicou esta quarta-feira o Instituto Ricardo Jorge (INSA).

“O valor médio do Rt para os dias de 6 a 10 de fevereiro foi de 1,12” em Portugal, refere o relatório semanal do INSA sobre a evolução de casos de covid-19 no país.

O Rt - que estima o número de casos secundários de infeção resultantes de cada pessoa portadora do coronavírus SARS-CoV-2 – aumentou assim dos 0,99 para os 1,12 a nível nacional.

Os dados divulgados indicam ainda que este indicador é superior a 1,00 em todas as regiões do país, com o Norte a registar 1,13, o Centro 1,01, Lisboa e Vale do Tejo 1,14, o Alentejo 1,07, o Algarve 1,36, os Açores 1,43 e a Madeira 1,28.

“No comparativo europeu, Portugal apresenta a taxa de notificação acumulada de 14 dias entre 20 a 59.9 casos por 100.000 habitantes e um Rt superior a 1, ou seja, uma taxa de notificação reduzida e com tendência crescente”, refere o INSA.

O número médio de infeções, na média a cinco dias, também subiu dos 188 para os 244 casos diários a nível nacional, sendo mais baixo no continente (199).