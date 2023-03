Quando foi o primeiro caso em Portugal?

Em Portugal, o primeiro caso confirmado de covid-19 foi a 2 de março de 2020: um médico, cardiologista do Hospital Padre Américo, em Penafiel, e que terá estado, dias antes, em Itália, país europeu onde a covid-19 se expressava com mais força nesta altura. No mundo, o primeiro caso remonta a 17 de novembro de 2019, em Wuhan.

Quando foi declarada pandemia?

A Organização Mundial da Saúde declarou pandemia de covid-19 a 11 de março de 2020. O diretor do organismo, Tedros Adhanom, explicou que o SARS-CoV-2 já circulava em 114 países. No dia em que foi declarada pandemia, havia já 118 mil casos e tinham morrido mais de quatro mil pessoas.

Quando se registou o primeiro óbito em Portugal?

A primeira morte por covid-19 foi confirmada a 16 de março de 2020 pela então ministra da Saúde, Marta Temido. Tratava-se de um homem de 80 anos, internado há vários dias no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

Quantos infetados até hoje em Portugal?

O total é de 5.569.308 casos, segundo o mais recente relatório do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA). Mas deste número há uma parte que diz respeito a reinfeções, que não está contabilizada.

E quantas pessoas o SARS-CoV-2 já infetou até hoje no mundo?

Dos casos registados, contabilizam-se 675 milhões de infeções, 273.261.618 das quais na Europa, continente mais afetado pelo vírus. Segundo a Organização Mundial da Saúde, os Estados Unidos são o país com mais casos confirmados de covid-19, totalizando 102.019.564 infeções - e num só dia bateram o recorde com mais de um milhão de infetados, segundo a Reuters.

Quantas pessoas morreram de covid-19 em Portugal?

Segundo os dados do Our World in Data, a covid-19 já matou 26.117 pessoas no nosso país. Não há dados oficiais recentes relativamente às faixas etárias mais afetadas.

E no mundo?

A covid-19 já matou 6,87 milhões de pessoas, 2.931.281 no continente americano. É também nos Estados Unidos que se regista o maior número de óbitos num só país: 1.109.145.

Qual foi o dia com mais casos diagnosticados em Portugal?

25 de janeiro de 2021, dia em que foram registados 65.578 novos casos de covid-19.

E qual o dia com mais óbitos?

27 de janeiro de 2021, dia em que se registaram 303 mortes por covid-19. Três dias depois, mais 303 pessoas morreram de covid.

Quantos testes foram realizados em Portugal?

Desde o início da pandemia até 30 de março de 2022, foram realizados 40.026.768 testes para deteção de SARS-CoV-2. Não há, porém, números referentes a partir dessa data.

Qual o dia em que foram realizados mais testes?

Foi a 30 de dezembro de 2021, e o número chegou aos 402.756 testes realizados (taxa de positividade de 9,2%). Dos testes realizados 307.698 (76%) foram testes rápidos de antigénio (TRAg) de uso profissional. Os dados foram avançados este sábado pelo Instituto Nacional Ricardo Jorge.

Quanto é que o Estado já gastou com a pandemia?

Só em 2022, a pandemia custou ao Estado 4.134,7 milhões de euros. Em 2021, o custo foi de 7.743,7 milhões de euros. No primeiro ano de pandemia, 2020, a pandemia custou 4,6 mil milhões em apoios do Estado.

Quando foi administrada a primeira vacina em Portugal?

Foi a 27 de dezembro de 2020 que o médico infecciologista António Sarmento recebeu a primeira vacina contra a covid-19 administrada em Portugal, no hospital de São João, no Porto.

Quantas pessoas estão vacinadas em Portugal?

De acordo com o mais recente relatório da DGS, há em Portugal 5.956.347 pessoas vacinadas com a dose de reforço. Já com a vacinação primária completa há 9.006.888 pessoas vacinadas. Também já foram vacinadas 335.082 crianças dos cinco aos 11 anos. Sendo que 181.344 têm a vacinação primária completa. Dos 18 aos 29 anos estão 43% das pessoas elegíveis vacinadas, dos 30 aos 39 estão 38%. Na faixa etária dos 40 aos 49 estão 66%, dos 50 aos 59 anos estão 80%. A maior taxa de adesão está entre os mais velhos, que são também os mais vulneráveis: dos 60 aos 69 estão 97% das pessoas vacinadas e com mais de 80 anos estão 95%.

E quantas pessoas já foram imunizadas contra a covid-19 no mundo?

Segundo o site Our World in Data, foram vacinadas 13 mil milhões de pessoas contra a covid-19 em todo o mundo.

Quantos dias estivemos em confinamento obrigatório?

Foi decretado a 18 de março de 2020 pelo Presidente da República o estado de emergência por 15 dias, que contemplava o confinamento obrigatório, que acabou só a 3 de maio, quando o país entrou em estado de calamidade, sendo que alguns serviços foram abrindo de forma gradual a partir dessa data. Ao todo, foram 48 dias de confinamento obrigatório.

A 15 de janeiro de 2021, voltou o estado de emergência e um novo confinamento geral, que durou até 15 de março, quando arrancou o plano de desconfinamento, renovado a 3 de maio. Neste segundo confinamento, estivemos em casa 59 dias. No total, a covid-19 fechou-nos em casa 107 dias.

Quantos dias as escolas estiveram fechadas?

As escolas encerraram, pela primeira vez, a 17 de março de 2020, tendo reaberto, apenas, a 1 de junho (houve uma abertura rotativa para alunos do 11º e 12º ano de escolaridade em maio). Contas feitas, as escolas estiveram 54 dias úteis fechadas, tendo os alunos tido aulas online na grande maioria deste período. As escolas voltam a encerrar a 22 de janeiro de 2021 e reabriram a 15 de março, para o primeiro ciclo e ensino básico. Foram 36 dias úteis. O ensino secundário e superior tiveram as aulas retomadas apenas a 19 de abril. No total, as escolas estiveram encerradas 90 dias úteis para os mais novos e 151 dias para os mais velhos.