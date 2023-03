O presidente norte-americano, Joe Biden, ordenou no início deste mês a divulgação de informações que estejam relacionadas com uma potencial ligação entre o laboratório de Wuhan e a covid-19, segundo um artigo publicado pelo The Guardian.

Biden aprovou um projeto de lei que exige que sejam tornadas públicas informações dos serviços secretos que provem a existência desta ligação.

“Precisamos de chegar à origem da covid-19, incluindo possíveis ligações com o Instituto de Virologia de Wuhan”, afirmou Biden num comunicado. “Ao implementar esta legislação, o meu governo desclassificará e compartilhará o máximo possível destas informações.”

O trabalho encontra-se em andamento. No entanto, existem receios de que este possa causar danos à segurança nacional do país assim como acarretar riscos políticos para o presidente dos Estados Unidos e a sua relação com o presidente chinês, Xi Jinping.

Apesar de Pequim negar a existência de qualquer ligação entre o laboratório chinês e o virús pandémico, o congresso norte-americano quer mesmo assim explorar esta teoria.

Segundo o Departamento de Energia dos EUA, foi concluído que o vírus teria sido originado num laboratório. No entanto, outras agências discordam, deixando em aberto se o vírus é proveniente de um animal ou se teve origem num laboratório.

As autoridades de saúde e a comunidade científica norte-americana permanecem na dúvida quanto à origem do vírus que deu origem a uma pandemia em 2019, causando cerca de 7 milhões de mortes no mundo inteiro.