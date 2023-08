Quase 400 operacionais combatem fogo na Covilhã. Chamas já levaram ao corte da EN230 no Tortosendo

A Estrada Nacional 230 (EN230), no Tortosendo, no concelho da Covilhã, encontra-se encerrada ao trânsito devido a um incêndio que lavra em zona de mato, desde as 15:02, naquela vila do distrito de Castelo Branco.

Segundo informação do Comando Sub-regional das Beiras e Serra da Estrela, as chamas obrigaram ao corte daquela via da serra da Estrela, que liga a Covilhã a Tortosendo e Unhais da Serra, às 15:20.

Para o combate ao incêndio estavam mobilizados, pelas 17:25, 393 operacionais, apoiados por 14 meios aéreos e 106 viaturas, de acordo com a informação disponibilizada na página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.