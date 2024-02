8 coisas que nunca deve por na máquina de lavar louça

A máquina de lavar louça é uma daquelas coisas do tipo "melhor invenção desde o pão fatiado", poupando-lhe inúmeras horas que, de outra forma, passaria curvado sobre o lava-loiça. Mas, é claro, ainda temos que criar um dispositivo que seja uma panaceia de limpeza de cozinha: há algumas coisas que a máquina de lavar louça simplesmente não deve resolver.

Qualquer coisa de madeira

Estamos a falar de tábuas de cortar, utensílios de madeira (como colheres) e facas com cabos de madeira. Porquê? O detergente da máquina de lavar loiça é abrasivo e com o tempo risca a madeira. Além disso, o calor do ciclo de secagem pode fazer com que a madeira se deforme ou até rache. Enxague e lave à mão as tábuas de corte logo após a sua utilização, mas não as submerja em água. Um pouco de bicarbonato de sódio também pode ajudar a limpar as nódoas.

Ferro fundido

Foi preciso muito esforço para que os seus utensílios de cozinha de ferro fundido ficassem perfeitamente temperados! Não os estrague (ou potencialmente faça com que a sua panela enferruje) utilizando a máquina de lavar loiça como um "atalho" de limpeza. Em vez disso, lave o ferro fundido em água quente, esfregando com uma esponja macia para retirar os alimentos agarrados. Não utilize detergente da loiça (pode estragar o tempero) e seque bem com uma toalha.

Panelas de alumínio

Os tachos e panelas de alumínio podem tecnicamente ir à máquina de lavar loiça, mas oxidam e passam de brilhantes a baços após um único ciclo. Já o doppelganger [o "sósia"] dos tachos de alumínio, os tachos de aço inoxidável, podem ir à máquina muitas vezes - mas tenha sempre em atenção as instruções do fabricante.

Cobre ou outros metais preciosos

Os bonitos tachos de cobre podem ficar baços ou descoloridos na máquina de lavar loiça. Mantenha também as relíquias de prata, ouro e bronze fora da máquina; elas vão ficar manchadas e acabarão por perder o seu acabamento brilhante.

Utensílios antiaderentes

Geralmente, o revestimento antiaderente não se aguenta bem na turbulenta máquina de lavar. É provável que possa abrir uma exceção para os artigos que são rotulados pelo fabricante como sendo "laváveis na máquina de lavar louça", mas dê-lhes uma segunda vista de olhos depois de saírem da máquina, para notar quaisquer danos.

Alguns artigos de plástico

Neste caso, deve seguir as indicações do fabricante - alguns plásticos mais macios não aguentam o calor da máquina de lavar loiça. Os artigos mais resistentes, como as taças dos processadores de alimentos, as tábuas de corte de plástico e as taças de mistura, podem frequentemente ir à máquina de lavar louça, mas saiba que a maior parte do plástico transparente ficará riscado e embotado com o tempo se o lavar desta forma. Além disso, é aconselhável colocar os artigos de plástico na prateleira superior da máquina de lavar, onde estão mais afastados do calor.

Facas de cozinha

Colocar as suas boas facas na máquina de lavar louça merece um grande não. O detergente embota a lâmina de uma faca - o que se torna frustrante quando se corta, e também inseguro, pois é mais provável que se perca o controlo de uma faca embotada. Além disso, a água quente e o calor do ciclo de secagem alargam os cabos das facas. Em vez disso, lave cuidadosamente as suas facas de cozinha à mão em água quente com sabão.

Pratos finos de porcelana, cristal ou pintados

Por favor, não estrague a loiça pintada à mão que herdou ou recebeu da sua avó. Estes artigos delicados podem lascar, desbotar ou perder o acabamento na máquina de lavar loiça. Todos os talheres com cabos esculpidos de marfim ou osso também devem ficar fora da máquina.