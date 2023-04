A CP – Comboios de Portugal registou resultados líquidos positivos, de oito milhões de euros, em 2022, avança o Público (acesso condicionado). São os primeiros lucros da história da empresa, que resultam da aplicação do Contrato de Serviço Público assinado com o Estado, prevendo uma compensação pelos serviços que dão prejuízo.

Nos últimos quatro anos a CP registou, em média, cerca de 80 milhões de euros de prejuízos, mas com as compensações pelas operações que é obrigada a fazer fica agora com as contas no verde. Aquando da assinatura do documento, em 2019, a indemnização compensatória prevista para este ano era de 85,3 milhões de euros.

Este foi também um ano em que a CP transportou 148 milhões de passageiros, o maior número de passageiros nos últimos 20 anos. Do lado das receitas, destacam-se os comboios Urbanos de Lisboa (95 milhões de euros) e dos Intercidades (49 milhões). Mas o resultado também reflete ganhos de gestão do lado das despesas, nomeadamente devido à fusão da EMEF – Empresa de Manutenção de Equipamento Ferroviário com a CP e respetivas sinergias.