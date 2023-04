Um comboio parou de emergência esta sexta-feira na estação de Santa Cruz-Damaia quando fazia a ligação entre as estações de Lisboa-Oriente e Sintra. A CNN Portugal, que seguia a bordo, testemunhou que o comboio saiu lotado da estação de Entrecampos, depois de terem entrado dezenas de pessoas que esperavam pelo transporte.

Devido à greve na CP, os comboios que partiam daquela linha às 14:27 e às 14:47 foram ambos suprimidos, o que acabou por causar um aglomerado de pessoas. Os passageiros que aguardavam na plataforma entraram no comboio que saiu às 15:07 e que, devido ao grande fluxo de pessoas, ficou imediatamente lotado.

Na paragem da estação de Santa Cruz-Damaia, o maquinista que estava a operar o comboio anunciou que um passageiro "na terceira carruagem" tinha acionado o travão de emergência depois de uma "indisposição súbita". Após alguns minutos, um novo aviso referiu que os passageiros teriam de esperar pela chegada do INEM para que a composição pudesse voltar a circular, sendo que o comboio retomou o trajeto cerca de 20 minutos depois.

Um caso que faz lembrar um outro ocorrido na greve anterior, no início de março, quando na mesma linha centenas de pessoas tiveram de sair para a linha depois de o comboio ter parado numa situação de emergência já depois da estação de Benfica. Com uma diferença: no episódio desta sexta-feira, o comboio interrompeu a circulação na estação de Santa Cruz-Damaia e permitiu que grande parte dos passageiros abandonasse a composição e entrasse no comboio que seguia na outra linha da mesma plataforma, com destino a Mira Sintra-Meleças.

Contactada pela CNN Portugal, fonte da CP garantiu inicialmente que o comboio não se encontrava sobrelotado e que o travão de emergência não chegou a ser acionado. "Foi uma situação normal, o comboio aguardou na estação até à chegada dos serviços de emergência."

A CNN Portugal voltou mais tarde a contactar a mesma fonte, reforçando o cenário de sobrelotação constatado pela jornalista no local. Desta vez, a fonte da CP acabou por reconhecer que "efetivamente foi acionado o sinal de alarme, mas só para que o comboio não saísse da estação".

Segundo a segunda versão da CP, o revisor não estaria na mesma carruagem em que seguia a pessoa que se sentiu mal e alguém - que a fonte da CP não consegue precisar por não ter estado presente no momento da ocorrência - terá acionado o travão para impedir que o comboio avançasse sem que o passageiro indisposto recebesse ajuda.

A fonte da CP recusa, no entanto, associar este episódio à sobrelotação do comboio - situação frequente na Linha de Sintra, em particular nos dias de greve. "Isto acontece todos os dias, é algo normal e regular. Acontece quando o comboio está vazio e acontece quando o comboio está cheio. Não tem de haver uma relação direta entre a lotação e a indisposição do passageiro", diz a CP.