Os trabalhadores dos bares da CP que estão em greve, devido a salários em atraso, bloquearam este sábado a linha férrea em Santa Apolónia, Lisboa, impedindo a saída de um comboio intercidades com destino a Braga.

O comboio devia ter partido às 09:30 mas esse passo só se deu quase uma hora depois, já que existiam trabalhadores na linha.

O cenário é confirmado por uma fotografia publicada na rede social Twitter pela deputada do Bloco de Esquerda Isabel Pires, que estava no local “em solidariedade com estas 130 pessoas sem salário”. Na fotografia, veem-se várias pessoas no meio da linha de comboio e a composição parada.

O comboio das 9h30 em Santa Apolónia está parado. Os trabalhadores dos bares dos comboios continuam sem salário há mês e meio. A CP continua a não ser resolver a situação, o governo nada diz. Aqui estamos, em solidariedade com estas 130 pessoas sem salário. pic.twitter.com/EiDkeenzHK — Isabel Pires (@isabelruapires) March 18, 2023

A CNN Portugal contactou a CP – Comboios de Portugal, no sentido de obter uma confirmação e mais detalhes sobre o incidente, estando a aguardar resposta.

Os trabalhadores dos bares da CP estão em greve desde o início do mês devido a salários em atraso. São funcionários da Apeadeiro 2020, empresa que detém a concessão dos bares dos comboios.

Tendo em conta o protesto, a CP já veio avisar os passageiros que o serviço de bar não estará disponível, comprometendo-se a distribuir água.

Os trabalhadores exigem que a CP denuncie o contrato com a Apeadeiro 2020 e assuma a gestão direta dos bares.

Já a Apeadeiro 2020, em falência, pretende um novo contrato de concessão com a CP, procurando a viabilização da empresa junto dos credores.