CPCJ sinalizam famílias que perderam a habitação

Há famílias sinalizadas às comissões de protecção comissões de protecção de crianças e jovens em perigo (CPCJ) porque perderam as casas, avança o jornal Público desta segunda-feira.

Segundo o jornal, os casos são cada vez mais frequentes e acontecem sobretudo em famílias monoparentais.

Na CPCJ da Amadora, em setembro e outubro, foram sinalizadas quatro famílias que perderam a habitação e que não conseguem arranjar solução, e nas suas primeiras semanas de novembro foram sinalizadas mais duas famílias.

O jornal dá ainda conta de que na CPCJ de Sintra Oriental foi sinalizado o caso de uma mãe que vivia no vão da escada de um prédio com o filho pequeno e que foi sensibilizada a regressar ao país de origem por não ter condições para criar o filho. Isto porque mãe e filho estavam em Portugal ao abrigo do protocolo de saúde que abrange os países lusófonos, mas a criança já tinha tido alta.

A mãe tinha tentado arranjar trabalho e um quarto, mas não conseguiu.