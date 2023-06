TAP: Neeleman acusa Pedro Nuno de “obsessão pela nacionalização, inabilidade política ou má gestão do Governo”

Em atualização

David Neeleman acusa o governo e o então ministro Pedro Nuno Santos de terem abandonado a TAP no início da pandemia, de ignorarem esforços para evitar uma intervenção abrupta da Comissão Europeia e de imporem uma nacionalização.

As afirmações constam das respostas por escrito de David Neeleman à Comissão Parlamentar de Inquérito à Tutela Política da Gestão da TAP, a que a CNN Portugal teve acesso.

“Obsessão pela nacionalização, inabilidade política ou má gestão do Governo, só assim se pode compreender, por exemplo, que o Ministro das Infraestruturas de então”, Pedro Nuno Santos, tenha dito no parlamento “com grande vigor, que a TAP estava falida e que não podia recorrer aos auxílios covid, o que naturalmente foi muito prejudicial a qualquer pedido que se fizesse junto da Comissão Europeia.”

Este é apenas uma das muitas críticas feitas por Neeleman à gestão política do dossier da pandemia. Na prática, defende Neeleman, o governo recusou soluções de cooperação com os acionistas privados – como aconteceu noutros países – porque quis aproveitar a crise para nacionalizar a empresa.

Tanto que Neeleman acabaria mesmo por sair. “Não havia alinhamento possível”, declarada o ex-acionista e ex-administrador. “O Estado queira ser acionista de controlo, estar presente na gestão e esse não era o caminho que eu julgava necessário na TAP, que precisava de continuar com uma administração experiente, independente e livre para perseguir os melhores interesses da TAP, sem uma espada política e ideológica constantemente a condicionar a margem de ação da equipa de gestão.

Na prática não houve vontade de que um verdadeiro privado continuasse na empresa. Esta é a verdade”. David Neeleman

Governo deixou TAP dois meses sem resposta e “sem apoio”

“O Estado deixou a companhia sem apoio” durante dois meses no início da pandemia, denuncia David Neeleman. Segundo o empresário, a Comissão Executiva e a Administração da TAP pediram apoio ao Governo a 19 de março de 2020 (no início do primeiro confinamento), propondo adiamentos de pagamentos de impostos, apoio temporários de tesouraria e pagamento de indemnizações que a Parpública devia à TAP. Mas nem sim nem não: só houve qualquer resposta a 19 de maio.

É com base em exemplos como este que Neeleman afirma que a decisão de nacionalizar a TAP, ao contrário do que aconteceu noutros países, coube “unicamente ao Governo português”.

“Em Portugal, a decisão do Governo foi outra e nunca obtivemos resposta”, acrescenta Neeleman, que recorda que a administração estimava necessidades imediatas de 300 a 500 milhões de euros, “mas o Estado Português decidiu desde logo que tinham de ser EUR 3.000M e que tinham de entrar como capital, ou seja, ou acompanhávamos esse aumento de capital na metade que nos correspondia, ou veríamos a nossa posição de acionista diluída”.

“Este não era um pedido sério e foi claramente hostil”, declara Neeleman. “Tanto quanto sei, esta exigência não foi feita a nenhum outro investidor no setor da aviação no mundo”. David Neeleman

Recorde-se que, enquanto várias companhias aéreas tiveram acesso a apoios comunitários temporários no quadro de auxílios Covid-19, criado especificamente para o efeito, a TAP ficou excluída destes apoios e recorreu a um processo “rescue and restructure” (salvação e reestruturação”, que tem contrapartidas mais duras.

Pedro Nuno Santos e o governo sempre alegaram que a Comissão Europeia é que excluiu a TAP. Os acionistas privados sugerem que o objetivo foi outro, o de o Estado tomar o controlo do capital.

Neeleman recusa aliás a explicação de que a Comissão Europeia não aceitaria apoios do Estado no quadro de auxílios Covid-19 porque a TAP SGPS tinha capitais próprios negativos. Defendendo que “existiam alternativas, desde logo o apoio poderia ser pedido pela TAP, S.A (que tinha capitais próprios positivos e que portanto preenchia os requisitos para aceder aos apoios Covid”, o também ex-administrador afirma que “não nos deixaram sequer falar com as instituições europeias”.

Foi-nos transmitido como um facto consumado que o Estado ia capitalizar a TAP, diluindo a participação dos demais acionistas. David Neeleman

“Se tivessem deixado a nossa Comissão Executiva acompanhar e intervir nas negociações com a Comissão Europeia, teria sido possível obter outro resultado”, acrescenta o empresário.

Pressões e ingerências políticas

Ressalvando que, “apesar das enormes divergências ideológicas e das dificuldades na negociação para a nossa saída”, Pedro Nuno Santos “foi sempre bastante transparente nas suas intenções e foi sempre respeitador no trato pessoal comigo”, David Neeleman denuncia várias “tentativas de ingerência na gestão da empresa”.

E diz ter ficado “muito dececionado com ele por ter feito graves acusações na sua audição à Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação contra a minha honra e reputação, dizendo que poderíamos ter enganado todos os Governos, fundamentando a sua acusação numa avaliação que ninguém conhece sobre preços de aviões feita sete anos depois da data da compra e contrariando nove avaliações (3 por cada modelo), feitas por entidades independentes”.

Tamanha irracionalidade só a entendo por necessidade de desviar as atenções dos contribuintes portugueses dos erros grosseiros cometidos nos anos de gestão pública da TAP. David Neeleman

