O Banco Nacional da Suíça (SNB, na sigla em inglês) anunciou que está disposto a fornecer liquidez ao Credit Suisse, oferecendo uma linha de vida ao banco, cujas ações atingiram um mínimo histórico esta quarta-feira.

“O SNB pode fornecer liquidez ao Credit Suisse, se for necessário“, lê-se num comunicado, numa altura em que o banco luta com preocupações sobre a sua saúde financeira.

A confiança dos investidores no Credit Suisse caiu nesta quarta-feira, desencadeando preocupações de que uma crise bancária centrada entre os bancos regionais dos EUA se tivesse espalhado pela Europa.

Em conjunto com a Autoridade de Supervisão do Mercado Financeiro Suíço, o Banco Nacional Suíço afirmou que está em “contacto muito próximo” com o Credit Suisse, confirmando que “cumpre os requisitos de capital e liquidez mais elevados aplicáveis aos bancos sistemicamente importantes”.

As duas autoridades também disseram não haver indicações de um risco direto de contágio para as instituições suíças devido ao “tumulto atual” no sistema bancário dos EUA.