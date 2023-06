Fusão entre UBS e Credit Suisse concluída na próxima semana

O processo de absorção do banco Credit Suisse pelo UBS vai ficar concluído no início da próxima semana. A fusão entre as duas instituições deveria ter durado um ano mas acabou por ficar concluída em cerca de três meses. O novo UBS irá valer 1,5 biliões de francos suíços (1,54 biliões de euros), o dobro de toda a economia suíça, o que está a levantar problemas no país.

Atualmente com 48 mil trabalhadores, o banco UBS deverá ter de fechar pelo menos 75 agências só na Suíça e deverá prescindir de cerca de 10.000 empregos, refere o jornal El Economista (acesso livre), citando a agência EFE.

O fim do processo de fusão implica o desaparecimento da marca Credit Suisse de patrocínios como o da liga suíça de futebol. Na bolsa, o banco irá desaparecer do índice SMI, sendo substituída pela empresa de logística Kuehne+Nagel (com operações em Portugal).

A compra do Credit Suisse pelo UBS foi anunciada em 19 de março por 3 mil milhões de francos mas foram necessárias garantias estatais no valor total de 259 mil milhões de francos. Entre as garantias, até 9 mil milhões de francos suíços servem para cobrir prejuízos do UBS com a absorção do Credit Suisse.

Apesar de a fusão estar à beira de ficar concluída, os antigos responsáveis vão continuar a ser investigados e haverá mesmo uma comissão parlamentar de inquérito na Suíça, algo raro no país.