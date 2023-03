O UBS fez uma oferta de até mil milhões de dólares, cerca de 941 milhões de euros, pelo Credit Suisse, avança o Financial Times, na edição deste domingo.

Segundo o jornal, que cita quatro pessoas com conhecimento do processo, os dois bancos devem assinar o acordo ainda este domingo, antes da abertura do mercado na segunda-feira, por 0,25 francos suíços por ação (correspondente ao mesmo valor em euros) a ser pago em ações do UBS - muito abaixo dos 1,86 francos suíços com que o banco fechou a sessão de sexta-feira.

O UBS terá imposto ainda uma cláusula de salvaguarda, apontando que "uma mudança material adversa" terá como consequência a anulação do acordo.

De acordo com a Bloomberg, o Credit Suisse considera a oferta muito baixa, acreditando que seria prejudicial para acionistas e funcionários com ações.