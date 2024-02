Amortizações antecipadas de crédito à habitação duplicam em 2023

As amortizações antecipadas de crédito à habitação quase duplicaram em 2023, subindo de 5,5 mil milhões de euros, em 2022, para 10,1 mil milhões de euros, revelou esta quinta-feira o Banco de Portugal (BdP).

Os dados do supervisor bancário indicam que as amortizações antecipadas de crédito à habitação aumentaram 4,6 mil milhões de euros entre 2022 e 2023.

As amortizações antecipadas totais, que incluem os contratos finalizados por amortização da dívida do devedor, consolidação de crédito num novo contrato e as transferências de crédito para outra instituição, representaram 83% das amortizações antecipadas em 2023.

O BdP explica que o aumento das taxas de juro teve reflexo no aumento da prestação média mensal dos créditos à habitação, passando de 339 euros em dezembro de 2022 para 425 euros em dezembro de 2023.

Metade dos créditos à habitação própria permanente tinha, em dezembro de 2023, uma prestação igual ou superior a 355 euros.

Com o aumento das taxas de juro a agravar o valor dos empréstimos, muitos clientes têm decidido usar poupanças para amortizar antecipadamente créditos (parcial ou totalmente) poupando assim no valor a pagar em juros.

No final do 2022 entrou em vigor uma medida de mitigação do impacto da forte subida dos juros que inclui a suspensão do pagamento de comissões aos bancos em caso de amortização antecipada, total ou parcial, do empréstimo da casa.

A medida estava prevista terminar em dezembro de 2023, mas mantém-se em vigor a suspensão temporária da cobrança da comissão de reembolso antecipado para créditos à habitação a taxa variável.