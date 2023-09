"Prestação constante": famílias podem pedir aos bancos alteração do crédito à habitação já a partir de 2 de novembro

Prestação da casa poderá descer 100 euros com moratória do Governo

As famílias podem pedir aos bancos a alteração dos créditos à habitação para "prestações constantes" já a partir de 2 de novembro ou após publicação do diploma, anunciou o ministro das Finanças, Fernando Medina, após a reunião desta quinta-feira do Conselho de Ministros.

O pedido poderá ser feito até ao final do primeiro trimestre de 2024.

O objetivo destas medidas de apoio, sublinhou o ministro, é "estabilizar o valor das prestações durante dois anos e estabilizar num valor inferior àquele que é hoje a prática".

Esta alteração para as prestações constantes destina-se "a todos os créditos contratados até 15 de março" deste ano, exceto os que tenham taxa fixa, ou seja, são válidos apenas os que estão sujeitos a taxas variáveis e mistas, as que mais se aplicam em Portugal - cerca de 90% do total dos créditos, e cujos valores das prestações praticamente duplicaram desde a subida galopante das taxas de juro.

Estão incluídos todos os contratos renegociados entretanto e aqueles que foram alvo de transferência de banco.

"A redução da prestação consegue-se com a aplicação de um indexante correspondente a 70% da Euribor a seis meses durante os dois anos, assegurando sempre que o valor em dívida não aumenta", garantiu o governante.

Terminados estes dois anos de apoio, o contrato regressa ao regime normal.

Medina assegurou ainda que se as taxas de juro reduzirem durante estes dois anos, as famílias podem regressar ao contrato normal, tal como podem voltar ao regime de apoio caso voltem a subir, com as condições do empréstimo a manterem-se inalteradas.

Esta é a primeira de três linhas de medidas de apoio às famílias para o pagamento dos créditos à habitação, que prevê ainda o reforço da bonificação dos juros e o prolongamento da suspensão da comissão por reembolso antecipado.