Taxa de juro média do crédito à habitação dispara para 362 euros entre 2022 e 2023

A taxa de juro média anual implícita nos contratos de crédito à habitação foi de 3,612% em 2023, contra 1,084% no ano anterior, tendo a prestação média subido 94 euros (35,3%), para 362 euros, anunciou o INE.

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), no destino de financiamento ‘aquisição de habitação’, o mais relevante no conjunto do crédito à habitação, a taxa de juro média subiu de 1,091% em 2022 para 3,589% em 2023.

O capital médio anual em dívida para o total do crédito e para o destino de financiamento ‘aquisição de habitação’ passou de 60.142 euros e 67.633 euros em 2022, respetivamente, para 63.459 euros e 70.962 euros em 2023.

Já a prestação média anual vencida para o total do crédito à habitação subiu 94 euros em 2023, para 362 euros, enquanto no destino de financiamento ‘aquisição de habitação’ a subida foi de 104 euros entre 2022 e 2023, para 396 euros.

Peso dos juros sobe de 33% para 61%

O pagamento de juros representou, em dezembro de 2023, 61% da prestação média do crédito à habitação, quando no ano anterior essa proporção era de 33%, segundo dados hoje divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Em dezembro, considerando a totalidade dos contratos de crédito à habitação em Portugal, a prestação média mensal era de 400 euros, mais quatro euros do que em novembro e mais 110 euros que em dezembro de 2022 (um aumento de 33,8%).

Deste valor (400 euros), 244 euros (61%) correspondem a pagamento de juros, sendo que, em dezembro de 2022, a componente de juros representava apenas 33% do valor médio da prestação (299 euros).

Os restantes 156 euros (39%) dizem respeito a capital amortizado.

A subida das Euribor (acompanhando a subida das taxas de juro do Banco Central Europeu) tem levado os clientes com contratos de crédito a taxa variável a pagarem mais pelo empréstimo para compra de casa, o que levou muitas famílias a terem de reestruturar os créditos.

Em dezembro, o capital médio em dívida para a totalidade dos contratos de crédito à habitação subiu 159 euros face ao mês anterior, fixando-se em 64.597 euros.

No final de 2022, segundo dados do Banco de Portugal (BdP), havia 1,5 milhões de contratos de crédito à habitação.