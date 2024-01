Famílias com crédito bonificado começam o ano com maior desconto na taxa de juro

A Taxa de Referência para o Cálculo das Bonificações (TRCB) no crédito bancário bonificado a vigorar no primeiro semestre deste ano aumentou para 4,504%, segundo o aviso publicado esta segunda-feira em Diário da República, assinado pela diretora-geral do Tesouro e Finanças.

Este valor, que vai estar em vigor até 30 de junho de 2024, é superior ao do semestre passado, que se situava em 4,221%. Na prática, a TRCB é um “desconto” que é aplicado sobre a taxa de juro de mercado que está associada aos empréstimos bancários que beneficiam deste regime.

Contas feitas, trata-se de um aumento de 28,3 pontos base face à taxa que vigorava no semestre anterior e 1,5 vezes superior àquela que tinha sido aplicada nos primeiros seis meses do ano passado (2,906%).

A TRCB é definida semestralmente pela Direção-Geral do Tesouro e Finanças que tem como base a Euribor a seis meses no primeiro dia útil do mês anterior ao início do semestre acrescida de um spread de 50 pontos base.

Em novembro, o último mês para o qual o Banco de Portugal disponibiliza dados, os bancos emprestaram 2.725 milhões de euros às famílias. Foi o valor mais elevado em 16 anos e também o sétimo registo mensal mais elevado de sempre.