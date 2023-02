A subida galopante das taxas de juro no último ano agravou fortemente a compra de casa nova. De acordo com informação divulgada esta quinta-feira pelo Banco de Portugal, “em 2022, a taxa de juro média dos novos empréstimos à habitação mais do que triplicou em relação a 2021”.

Segundo dados recolhidos pelo banco central, a taxa de juro dos novos contratos de crédito à habitação (realizados há menos de três meses), subiu de 0,83% em dezembro de 2021 para 3,24% em dezembro de 2022.

“Esta subida acompanha a trajetória das taxas Euribor, que, em dezembro, foram em média 3,03% no prazo a 12 meses, 2,57% a 6 meses e 2,07% a 3 meses (-0,50%, -0,54% e -0,58% em dezembro de 2021, respetivamente)”, explica do Banco de Portugal.

Taxa de juro dos novos créditos à habitação

Desde fevereiro que a taxa de juro dos novos créditos à habitação em Portugal era inferior à taxa praticada pelos bancos da Zona Euro. Mas desde outubro essa dinâmica alterou-se e em dezembro registou o maior diferencial desde março de 2015.

Fonte: Banco de Portugal.

Os dados do Banco de Portugal revelam ainda que desde outubro que o custo financeiro de comprar casa em Portugal superou o custo na média dos países do euro: em dezembro, a taxa de juro média dos novos créditos à habitação em Portugal era 36 pontos base superior à taxa cobrada pelos bancos da Zona Euro.

Os números revelados pelo banco central apontam ainda para a contratualização de 16.156 milhões de euros de contratos de crédito à habitação em 2022, cerca de 5,8% acima dos números de 2021 e 42% acima dos empréstimos concedidos pela banca para a compra de casa em 2020.