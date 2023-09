Alívio na Euribor reduz prestação mensal da casa entre 40 euros e 120 euros

As famílias poderão beneficiar de uma redução na prestação da casa entre os 40 euros e os 120 euros com a nova medida de apoio ao crédito à habitação anunciada esta quinta-feira pelo Governo, segundo as simulações realizadas pelo ECO com base nas atuais das taxas de juro.

O ministro das Finanças anunciou esta quinta-feira um mecanismo que visa aliviar a mensalidade do empréstimo da casa através da aplicação de um indexante correspondente a 70% da Euribor a seis meses durante um período de dois anos, em vez de ter em conta os valores dos indexantes atuais.

Na prática, isto corresponde a “desconto” de 30% sobre a Euribor a seis meses – a mais usada em Portugal – que pode ser aplicado na prestação de todos os contratos de habitação própria e permanente com taxa de juro variável ou mista, desde que tenham sido celebrados antes de 15 de março.

As famílias poderão aderir a esta solução a partir de novembro. Passados os dois anos, o contrato volta ao regime em que se encontrava antes, sendo que os valores diferidos neste período começam a ser reembolsados quatro anos depois, entre 2029 e 2030. E com uma garantia de Fernando Medina: neste processo, “o valor em dívida não aumenta”.

O impacto da medida no bolso das famílias vai depender da futura evolução das Euribor, mas também do prazo e do spread contratado.

Mas, de acordo com as simulações realizadas pelo ECO, com base em empréstimos a 30 anos e um spread de 1%, se o desconto pudesse ser aplicado já em outubro, as famílias poderiam beneficiar de uma redução da prestação mensal entre os 12% e os 14% no próximo mês – tendo em conta os valores das Euribor a três, seis e 12 meses registados até esta quarta-feira.

Para contratos de 60 mil euros:

Num empréstimo a 60 mil euros a 30 anos com um spread de 1%, o desconto da Euribor permitirá baixar a prestação da casa entre 37,1 euros (Euribor a 3 meses) e 47,1 euros (Euribor a 12 meses).

Fonte: Eco

Para contratos de 100 mil euros:

Num empréstimo de 100 mil euros a 30 anos com um spread de 1%, o desconto da Euribor permitirá baixar a prestação da casa entre 61,9 euros (Euribor a 3 meses) e 78,6 euros (Euribor a 12 meses).

Fonte: Eco

Para contratos de 150 mil euros:

Num empréstimo de 150 mil euros a 30 anos com um spread de 1%, o desconto da Euribor permitirá baixar a prestação da casa entre 92,8 euros (Euribor a 3 meses) e 117,9 euros (Euribor a 12 meses).

Fonte: Eco

Se o contrato tivesse um prazo de 40 anos, que é a maturidade máxima permitida pelo Banco de Portugal, e mantendo o spread de 1%, o impacto da medida seria maior, com a prestação da casa a reduzir-se até 17%.

Além do desconto da Euribor, Fernando Medina anunciou ainda o reforço da medida da bonificação dos juros para que mais famílias pudesse beneficiar da medida. E prolongou a isenção da comissão de reembolso antecipado do crédito da casa até final do próximo ano.

O impacto da alta dos juros no crédito da casa “é indiscutivelmente o problema mais sério que as famílias enfrentam”, justificou o ministro na apresentação do pacote de medidas que visam a “redução de encargos com o crédito à habitação”.