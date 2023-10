Banco de Portugal mais pessimista: revê em baixa crescimento do PIB e admite ligeira alta da inflação

O Banco de Portugal está mais pessimista sobre o crescimento da economia portuguesa, prevendo agora uma expansão do Produto Interno Bruto (PIB) de 2,1% este ano e 1,5% em 2024, foi divulgado esta quarta-feira.

No “Boletim Económico” de outubro, apresentado esta manhã no Museu do Dinheiro, em Lisboa, a instituição liderada por Mário Centeno corta as previsões de crescimento económico face a junho em 0,6 pontos percentuais (pp.) para 2023 e 0,9 pp. para 2024.

A previsão do Banco de Portugal (BdP), que se torna a instituição mais pessimista, continua a fixar-se acima da previsão oficial do Ministério das Finanças de 1,8% para este ano, mas que o Governo já sinalizou que poderá ser revista em alta no Orçamento do Estado para 2024 (OE2024).

Ligeira alta inflação para este ano e 2024

O Banco de Portugal (BdP) reviu em ligeira alta a inflação para este ano e o próximo para 5,4% e 3,6%, sobretudo devido aos preços da energia, mas espera que a taxa continue a reduzir-se.

No “Boletim Económico” de outubro o regulador bancário revê em alta de 0,2 pontos percentuais (pp.) em 2023 e 0,3 pp. em 2024 a previsão para o Índice harmonizado de preços no consumidor (IHPC) face a junho, mas assinala que “a inflação diminuiu nos últimos meses”.

A instituição liderada por Mário Centeno prevê, assim, que a taxa de inflação caia de 8,1% em 2022 para 5,4% em 2023, 3,6% em 2024 e 2,1% em 2025, o que considera ser “consistente com o objetivo de estabilidade de preços do Banco Central Europeu (BCE)”.