Homem esfaqueia três pessoas, incluindo criança de 11 anos, na Alemanha

Uma criança de 11 anos, um homem de 29 e outro de 47 ficaram feridos na sequência de um ataque com faca este domingo em Halle (Saale), na Alemanha.



O suspeito, um homem de 46 anos, foi detido no local pela polícia.

O ataque ocorreu por volta das 18:30 (hora local) junto a um edifício residencial na zona de "An der Magistrale", em Halle-Neustadt.



Segundo o comunicado da polícia de Halle, os feridos apresentavam "cortes e facadas" e foram transportados para hospitais da cidade.



O homem de 29 anos encontra-se em estado grave, enquanto a menina e o outro adulto sofreram ferimentos ligeiros.

De acordo com o jornal Bild, o incidente terá começado com uma discussão por causa do barulho que as crianças estariam a fazer. A situação escalou rapidamente e acabou com o ataque violento.

O Mitteldeutsche Zeitung cita uma testemunha que afirma ter visto o suspeito a atacar várias crianças com uma faca de grandes dimensões junto à entrada do edifício.

A polícia isolou a área e esteve no local com um forte dispositivo. As autoridades apontam que as circunstâncias do ataque ainda estão a ser investigadas.

Inicialmente, tinha sido noticiado que a criança ferida teria 12 anos, mas a polícia veio corrigir a informação no comunicado oficial, confirmando que se trata de uma menor de 11 anos.