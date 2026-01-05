Criança de seis anos internada com queimaduras após alerta da escola em Loures - TVI

Criança de seis anos internada com queimaduras após alerta da escola em Loures

Bombeiros (Getty Images)

Menino apresentava várias queimaduras visíveis quando chegou à escola, que acionou de imediato os meios de emergência

Uma criança de seis anos foi hospitalizada esta segunda-feira no Hospital D. Estefânia, em Lisboa, depois de ter sido identificada com várias queimaduras de primeiro grau, alegadamente resultantes de um contexto de violência doméstica.

A TVI e a CNN Portugal apuraram que a situação foi sinalizada pela Escola Básica de Unhos, no Catujal, concelho de Loures, onde o menor compareceu com lesões visíveis no queixo, tronco, peito e abdómen. As queimaduras terão sido provocadas por água quente.

A escola acionou os meios de emergência. A criança foi assistida no local e posteriormente transportada pelos bombeiros para a unidade hospitalar, onde ficou sob avaliação e tratamento médico.

Estão a decorrer diligências para apurar as circunstâncias em que os factos ocorreram, bem como para garantir a proteção e segurança do menor.

