Célya tinha seis anos e foi encontrada morta depois de ser raptada pelo padrasto em França

Célya, de seis anos, foi encontrada morta algumas horas depois de ter sido acionado o "alerta de rapto", em Seine-Maritime, França. O padrasto, um homem de 42 anos, foi detido pela suspeita de rapto e homicídio da criança no sábado de manhã, dia 13 de julho.

Em conferência de imprensa, o procurador da República de Rouen, Frédéric Teillet, falou em "atos de extrema violência", para descrever o que se passou com a pequena Célya.

As primeiras conclusões da investigação apontam para que a morte da criança tenha sido provocada por uma "grande fratura na parte posterior do crânio". Para além disso, a vítima apresentava "numerosos hematomas", alguns dos quais terão sido provocados post-mortem, escreve o Le Monde.

Ao final da tarde de sexta-feira, a mãe de Célya contactou as autoridades, apontando que tinha sido esfaqueada. A mulher fugiu para o exterior da casa, mas a menina ficou no seu interior. "Enquanto alertava os serviços de emergência, percebeu que o seu companheiro abandonou o local à pressa no seu veículo", contou Frédéric Teillet.

O suspeito, que mantinha uma relação com a mãe da vítima há dois anos, foi encontrado "ainda armado com uma faca", "perto do local onde o carro foi encontrado, num bosque em Saint-Martin-de-l'If". O corpo de Célya apareceu aí perto também, levando ao levantamento do alerta de rapto.

O Ministério Público revelou que o homem, que não tinha antecedentes criminais ligados a violência mas sim a drogas, "deixou-se interrogar sem incidentes".

"A mãe de Célya, vítima dos primeiros actos de violência, encontra-se atualmente no hospital, mas a sua vida não corre perigo", revelou o Ministério Público de Rouen em comunicado.

Foi aberto um inquérito judicial para investigar a "tentativa de homicídio" da mãe de Célya, o "rapto de uma menor de 15 anos" e o "homicídio de uma menor de 15 anos".

O sistema de alerta de rapto foi criado em França em 2006 e foi acionado em 31 ocasiões. Esta foi a segunda vez que uma criança foi encontrada morta, depois de, em fevereiro de 2020, o corpo de Vanille, de um ano, ter sido descoberto num contentor de roupa em Angers.