Uma rapariga do oitavo ano contou ao psicólogo Ryan DeLapp que uma amiga só interagia com ela quando queria ajuda para um trabalho.

"Esta pessoa sentava-se ao lado dela na aula, mas não se sentava com ela ao almoço", diz DeLapp, diretor do programa REACH no Centro Ross, em Nova Iorque. "Ela sentia-se usada, mas demorou vários meses a criar distância porque receava que a rapariga lhe chamasse de má."

Como conselheira escolar, sei que os pais ficam muitas vezes perplexos com as dinâmicas sociais das crianças, o que faz sentido, uma vez que essas relações são complexas.

Não podemos escolher os amigos dos nossos filhos, mas eis como podemos ajudá-los a gerir cinco armadilhas frustrantes das amizades.

Problema n.º 1: O seu filho não quer "partilhar" um amigo

Como pode ajudar: Comece numa posição de empatia, diz a psicóloga Eileen Kennedy-Moore, coautora de "Growing Friendships" e "Growing Feelings" [“Fazer crescer as amizades” e “Fazer crescer os sentimentos”, em português].

“Diga, «é compreensível querermos o amigo só para nós», e depois explique como querer agarrar um amigo pode virar-se contra nós. Se o apertarmos demasiado, o amigo vai querer afastar-se."

Incentive a criança a travar amizade com o amigo do amigo. Se ela resistir, diga-lhe que, se o amigo dela gosta dessa pessoa, esse companheiro provavelmente terá algumas qualidades que valham a pena conhecer.

"Ou então parem de puxar a corda e expandam para um triângulo", acrescenta Kennedy-Moore. "Quando se traz um quarto ou quinto amigo para o grupo, diminui-se a tensão."

Problema n.º 2: Uma amizade é confusa ou dolorosa

Como pode ajudar: Pergunte-lhe: "Quais são as qualidades de um amigo, de um conhecido e de um estranho?", sugere DeLapp. Depois de perceber o que eles esperam de um amigo, pergunte: "Com base no que disseste, como classificarias essa amizade?"

O seu filho pode aperceber-se de que um amigo é, afinal, apenas um conhecido. Se isso for uma desilusão, ajude-o a processar as emoções. Pergunte: "Como é que te sentes quando dizes que o que queres e o que realmente é não coincidem? O que é que eles têm de fazer para te demonstrar que és amigo deles?", diz DeLapp. "A ideia é ajudá-los a compreender que as amizades (verdadeiras) são bidirecionais."

Partilhe também o conceito de um amigo "quente e frio". "Às vezes, eles são muito divertidos e outras vezes não", diz Kennedy-Moore. "Quando estiverem quentes, 'ótimo, aproveitem-nos'. Quando estão frios, há duas opções. Uma é dizer: "Isto não tem piada para mim" e ver se a outra criança muda de direção. Ou também podem usar aquelas frases diretas na primeira pessoa – «Não gosto que me chames isso». "

Se uma amizade não for realmente saudável, "enquadre o conflito como estando no seu próprio filho e não entre si e ele", diz a psicóloga Lisa Damour, autora de "The Emotional Lives of Teenagers: Raising Connected, Capable, and Compassionate Adolescents" [em português, “As vidas emocionais dos adolescentes: criar adolescentes ligados, capazes e solidários”]. Caso contrário, eles podem "resistir teimosamente, em vez de refletir sobre por que estão à procura de uma interação dolorosa".

Ajude-os a refletir dizendo-lhes: "É evidente que uma parte de ti quer sair com esse colega, mas outra parte de ti sabe que, sempre que o fazes, sais de lá a sentir-te mal. Ajuda-me a compreender isto", diz Damour.

Ao mesmo tempo, "reconheça o quanto as crianças crescem e mudam, e que uma criança que pode ser antipática num determinado momento pode facilmente transformar-se num colega de turma incrivelmente caloroso e decente", acrescenta.

Armadilha n.º 3: Os seus filhos querem fazer parte de um grupo que os rejeita

Como é que os pais podem ajudar: Uma rapariga do sétimo ano disse a Damour que não percebia porque é que as raparigas de um grupo se davam com ela individualmente, mas não a convidavam para se sentar com elas ao almoço. Damour partilhou uma metáfora que pode "ajudar as crianças a compreender melhor os dados e a avançar quando recebem mensagens contraditórias".

Explicou que as amizades das crianças são como compostos químicos, em que cada criança é um átomo que estabelece ligações com outros átomos. "Quando as crianças estão em compostos, são felizes e não correm o risco de desestabilizar esse composto." Damour disse à rapariga que ela tinha duas opções: "Encontrar outros átomos livres ou procurar um composto aberto a novos átomos."

Não pode convencer os seus filhos a não quererem fazer parte de um grupo, mas pode tentar compreender a sua motivação, diz Jennifer Fink, autora de "Building Boys: Raising Great Guys in a World That Misunderstands Males" [em português, “Criar rapazes: fazer crescer grandes rapazes num mundo que não os compreende”]. Por exemplo, "o mundo social dos rapazes tende a ser muito hierárquico", diz ela. "Toda a gente sabe quem é o chefe, e alguns miúdos tentam obter algum desse poder e, francamente, da proteção que advém de fazerem parte desse círculo."

"A coisa mais difícil para os pais é perceber que não podemos resolver isto para os nossos filhos ou fazer com que deixem de se preocupar", acrescenta Fink. "Mas podemos fazer observações como: «[aqueles rapazes] não pareciam muito interessados quando estavas a falar»."

Aprender a lidar com as frustrações das amizades pode ser fundamental para construir amizades fortes. Foto: Hispanolistic/E+/Getty Images

Armadilha n.º 4: O seu filho não consegue esquecer uma zanga

Como é que os pais podem ajudar: Duas raparigas do quinto ano vieram ao meu gabinete de aconselhamento pedir ajuda para resolver um conflito. "Quando é que começou?" perguntei-lhes. "Há cinco anos", respondeu uma delas.

Cinco anos é muito tempo para guardar rancor.

"Não queremos que as crianças colecionem queixas como se fossem contas num fio", observa Kennedy-Moore. "Aprender a ultrapassar estes pontos difíceis da amizade é crucial para aprender a ter relações fortes."

Se o seu filho se fixar em algo insignificante, jogue "o jogo do talvez", acrescenta. Pergunte: "Quais são as razões possíveis para o teu amigo ter feito isto, para além da maldade deliberada?"

A especialista partilha com as crianças orientações para o perdão: "Se só aconteceu uma vez e é improvável que volte a acontecer, deixa passar. Se um amigo está genuinamente arrependido, esquece. Se foi um acidente ou um mal-entendido, esquece. Se aconteceu há mais de um mês, esquece."

Problema n.º 5: O seu filho discute frequentemente com os amigos

Como é que os pais podem ajudar: Se os seus filhos se sentirem incomodados, pergunte-lhes o que significa o incidente e porque está a acontecer. "Podem sentir-se desconfortáveis numa dinâmica, mas isso não significa que alguém os esteja a maltratar", diz Kennedy-Moore. "Mudam o pensamento, mudam o sentimento." Isso pode torná-los menos reativos.

Depois, pergunte: "O que é que podes fazer para obter o tipo de resposta que pretendes?", diz Kennedy-Moore. A melhor solução pode ser simplesmente dar espaço um ao outro. Como refere, "a investigação diz que é mais provável que as crianças resolvam os desacordos separando-se um pouco e depois voltando a juntar-se e sendo simpáticas umas com as outras."

Dê-lhes tempo para brincarem sozinhas para que possam praticar a resolução de conflitos, acrescenta Peter Gray, professor de psicologia na faculdade de Boston e autor de "Free to Learn: Why Unleashing the Instinct to Play Will Make Our Children Happier, More Self-Reliant, and Better Students for Life" [em português, “Livre para aprender: porque desenvolver o instinto para brincar pode tornas as nossas crianças mais felizes, mais autónomas e melhores estudantes para a vida”].

É assim que as crianças "aprendem a lidar com conflitos de todos os tipos – interrupções, desentendimentos, pequenas ações de bullying", diz Gray. "Passamos demasiado tempo a proteger as crianças dos conflitos e não passamos tempo suficiente a deixá-las brincar livremente com outras crianças, que é a forma como aprendem a resolver os seus próprios problemas."

A amizade é uma das poucas áreas em que as crianças têm autonomia, por isso, a menos que os seus filhos estejam em perigo, dê-lhes muita margem de manobra para escolherem os seus amigos e as suas batalhas. "É tentador entrar em cena como uma mãe leoa e pensar: «Tenho de proteger o meu filho daquele miúdo horrível»", diz Kennedy-Moore, "mas o outro miúdo também é uma criança."

"Os pais precisam de ver o desconforto dos filhos como uma informação, não como um sinal de que há algo de muito errado", acrescenta Damour. "As nossas emoções são o nosso sistema de navegação, e sintonizarmo-nos com a forma como nos sentimos quando estamos com as diferentes pessoas da nossa vida dá-nos um feedback importante sobre com quem podemos querer passar mais ou menos tempo."