Discussão quase termina em tragédia: jovem de 20 anos dispara quatro vezes sobre vizinho em Matosinhos

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem suspeito de ter tentado matar com uma arma de fogo um vizinho na segunda-feira em Matosinhos, no distrito do Porto, anunciou esta terça-feira esta força policial.

“Na ocasião, agressor e vítima, vizinhos, envolveram-se numa discussão. O suspeito, considerando-se credor, recusou-se a entregar umas ferramentas que a vítima havia deixado na sua casa e, sem que nada o justificasse, entrou na habitação munido de uma arma de fogo e efetuou quatro disparos na direção da vítima, que não a atingiram por mero acaso”, adiantou a PJ, em comunicado.

Na sequência das diligências de investigação, a PJ apreendeu a arma de fogo utilizada que estava, ainda, municiada.

O detido, de 20 anos, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial.