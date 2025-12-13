Perseguida, ameaçada e agredida: PSP detém suspeito de violência doméstica

Um homem, de 42 anos, foi detido no concelho de Vila Franca de Xira por ser suspeito do crime de violência doméstica, após agressões à companheira na via pública, informou esta sexta-feira o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis).

Em comunicado, o Cometlis adianta que, após uma denúncia de agressões entre um casal, agentes da PSP deslocaram-se ao local e encontraram a vítima “em estado de visível abalo emocional e manifestando medo”.

A vítima, acrescenta a PSP, dizia ter sido perseguida, agarrada pelo pescoço, empurrada contra umas grades e ameaçada.

Ainda de acordo com a PSP, o suspeito foi detido e levado para as salas de detenção do Cometlis e presente a primeiro interrogatório judicial.