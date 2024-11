Jovem mata padrasto à facada durante discussão familiar em Almada

Tiroteio com bebé envolvido, sequestro e tortura de empresário, extorsão, explosivos, muita violência, injúrias: quem são os dois portugueses fugitivos recapturados

Um jovem de 24 anos foi detido por matar o padrasto à facada, num caso que ocorreu em contexto de violência doméstica, no Bairro do Chegadinho, em Almada, na noite de quinta-feira, sabem a TVI e a CNN Portugal.

Um homem de 48 anos, de nacionalidade cabo-verdiana, foi esfaqueado até à morte pelo jovem, durante uma violenta discussão familiar.

Segundo foi possível apurar, o incidente terá começado quando o padrasto agrediu a mãe do suspeito. Este, ao tentar proteger a mãe, envolveu-se numa luta com o padrasto, que inicialmente puxou de uma faca. O jovem conseguiu desarmá-lo e retaliou.

O homem morreu no local, com o óbito a ser verificado pelas equipas de emergência médica. A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve de imediato o suspeito, que foi levado para a esquadra do Pragal.

Foram apreendidas duas facas e uma soqueira no local.

O Ministério Público foi já informado da situação e irá conduzir as próximas diligências.