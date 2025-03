Agressão brutal no Barreiro: homem ataca vizinho com machado e acaba internado compulsivamente

Chefe da PSP em prisão domiciliária com vigilância eletrónica por suspeitas de violência doméstica

Um homem ficou gravemente ferido na tarde desta quinta-feira, no Barreiro, após ser agredido pelo vizinho com uma arma branca. Após diligências, as autoridades encontraram um machado que poderá ter sido utilizado na agressão, sabe a TVI e a CNN Portugal.

O incidente ocorreu na Rua 1º de Maio, no Bairro das Palmeiras, por volta das 17:25, mobilizando vários meios da Polícia de Segurança Pública (PSP).

A vítima foi transportada para o Hospital de Nossa Senhora do Rosário - Barreiro, em estado grave.

O suspeito foi intercetado pelo Corpo de Intervenção da PSP e conduzido ao Hospital de São José, em Lisboa, para internamento compulsivo.

A Polícia Judiciária (PJ) foi informada da ocorrência e o caso será comunicado ao Ministério Público.