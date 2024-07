Aliciava as vítimas em plataformas de jogos online. Suspeito de abuso sexual de menores detido na Madeira

Um homem de 32 anos foi detido na terça-feira na Região Autónoma da Madeira, por suspeita da prática de vários crimes de abuso sexual de crianças e pornografia de menores, informou esta quinta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

As vítimas são várias crianças com idades compreendidas entre os 13 e os 15 anos.

De acordo com a PJ, a investigação teve início numa comunicação das autoridades suíças, dando conta de vários ficheiros informáticos relacionados com pornografia de menores que retratavam o detido em atos sexuais com crianças.

Os contactos iniciais com as vítimas eram efetuados em plataformas de jogos ‘online’, onde o detido oferecia ‘vouchers’ para aquisição de itens virtuais em troca de atos sexuais.

O detido foi presente na quinta-feira às autoridades judiciárias, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.