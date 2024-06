Detido por abuso sexual de crianças, prostituição de menores e tráfico de droga. Homem aproveitava-se da vulnerabilidade das vítimas

Um homem de 33 anos foi detido no Algarve por suspeitas da autoria dos crimes de abuso sexual de crianças, recurso à prostituição de menores e tráfico de droga, revelou esta quarta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ adianta que os crimes aconteceram entre abril e junho de 2023, em Lagos, no distrito de Faro, envolvendo vítimas de 13, 14 e 17 anos.

“Os factos iniciaram-se e prosseguiram no interior da própria habitação do suspeito, que, valendo-se da influência que exercia sobre as menores, vulneráveis em razão da idade, das carências económicas das mesmas e do produto estupefaciente que lhes cedia para consumo, incentivava-as a práticas sexuais de relevo mediante pagamento”, lê-se na nota.

A investigação do caso foi iniciada pelo Departamento de Investigação Criminal de Portimão da PJ depois de uma das menores institucionalizada ter feito uma denúncia, que posteriormente “permitiu a recolha de relevantes elementos probatórios que culminaram na detenção do suspeito”, é ainda referido na nota..

O detido vai agora ser presente a um primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação, sendo o inquérito dirigido pelo Ministério Público de Lagos, acrescenta a PJ.