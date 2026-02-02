Subornava a vítima com doces e dinheiro para comprar o seu silêncio. Homem de 71 detido pela PJ por abuso sexual de pessoa com incapacidade - TVI

Subornava a vítima com doces e dinheiro para comprar o seu silêncio. Homem de 71 detido pela PJ por abuso sexual de pessoa com incapacidade

  • Agência Lusa
  • MP
  • Há 58 min
Polícia Judiciária (Getty Images)

Vítima de 39 anos "padece de perturbação de desenvolvimento intelectual". Abusos ocorriam quando ambos se encontravam sozinhos na residência do suspeito

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um septuagenário suspeito de abusar sexualmente de uma mulher com incapacidade intelectual, entre maio de 2025 e janeiro deste ano, em Monchique, anunciou esta segunda-feira a corporação policial.

O detido tem 71 anos e os investigadores do Departamento de Investigação Criminal de Portimão recolheram provas para o acusarem de “abuso sexual de pessoa incapaz de resistência” e pela detenção de uma arma proibida, apreendida durante uma busca a uma viatura, indicou a PJ num comunicado.

A vítima tem 39 anos e “padece de perturbação de desenvolvimento intelectual”, assinalou a Judiciária, enquadrando os crimes no período entre maio de 2025 e janeiro de 2026 e adiantando que os abusos foram cometidos na residência do detido, em Monchique, no distrito de Faro, “quando ambos se encontravam sozinhos”.

Os investigadores alegam que, “para que a vítima não contasse os abusos, o agora detido ‘comprava’ o seu silêncio dando-lhe doces e pequenas quantias em dinheiro”.

A investigação foi iniciada após as autoridades terem recebido uma denúncia, em 20 de janeiro, destacou a PJ.

Durante a investigação, os investigadores recolheram “relevantes e robustos elementos probatórios” que permitiram identificar e deter o homem.

A PJ frisou que procedeu também a uma busca à viatura do detido, onde encontrou e apreendeu uma arma transformada e sete munições de calibre 6,35 milímetros.

O detido vai agora ser presente em tribunal para ser submetido ao primeiro interrogatório judicial e aplicadas as eventuais medidas de coação.

