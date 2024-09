Cinco adolescentes detidos pelo homicídio de um idoso de 80 anos em Inglaterra

Um grupo de adolescentes foi detido por suspeita de homicídio de um homem de 80 anos no Franklin Park, em Leicestershire, Inglaterra.

O idoso morreu no hospital, depois de ter sido agredido quando estava a passear o cão no parque, no domingo dia 1 de setembro, "por volta das 18:30".

Segundo a polícia de Leicestershire, um rapaz e uma rapariga de 14 anos, assim como duas raparigas e um rapaz de 12 foram detidos e estão a "ser interrogados".

A vítima, identificada pelos meios de comunicação social como Bhim Kholi, "foi gravemente agredida por um grupo de jovens", aponta a polícia, acrescentando que estes "abandonaram o local antes da chegada dos serviços de emergência".

A responsável pela investigação, a inspetora Emma Matts, pede a quem tenha informações sobre o ataque se apresente, uma vez que as autoridades ainda tentam "compreender o que aconteceu".

"É chocante", disse à Sky News um vizinho da vítima. Deep Singh Kaila descreveu Bhim Kohli como um "homem muito bom", que todos conheciam.