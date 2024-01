Primeiro não queria pagar a conta num restaurante, depois agrediu um polícia. Acabou detida

Uma mulher de 31 anos foi detida, no dia 16 de janeiro, por "suspeita da prática do crime de agressões, resistência e coação a Polícia", informa a Polícia de Segurança Pública (PSP) através de comunicado.



Os agentes, que estavam em patrulhamento no Metro de Lisboa, foram alertados para o facto de existirem desacatos num espaço de restauração, na zona de Santa Apolónia.



Já no local, os polícias foram informados pelo gerente que duas clientes se recusavam a pagar a despesa feita no estabelecimento. Perante a presença das autoridades, a conta foi paga, mas uma das mulheres continuou a provocar desacatos.

Quando se deslocava para a rua, a suspeita começou a pontapear a porta do estabelecimento, danificando-a. Nesse momento, "no intuito de cessar tal comportamento", um dos polícias colocou-se junto da porta e acabou por levar um pontapé da mulher.

Apesar de ser advertida, "por diversas vezes", para acabar com esse comportamento, a suspeita não acatou as ordens do polícia e manteve "a atitude agressiva e injuriosa", pelo que lhe foi dada ordem de detenção.