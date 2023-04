Uma mulher de 78 anos, já com duas condenações por roubar bancos no passado, enfrenta novas acusações depois de ter alegadamente assaltado um banco no Missouri, Estados Unidos, durante o qual entregou ao funcionário do banco uma nota que dizia "Obrigada, desculpe, não queria assustá-lo".

Bonnie Gooch foi acusada de roubo ou tentativa de roubo de um instituto financeiro e foi detida na quarta-feira, sob fiança de 25 mil dólares, de acordo com o jornal Kansas City Star. A assaltante já teria sido condenada por roubar um banco na Califórnia, em 1977, repetindo o crime em 2020, no Kansas. A liberdade condicional do segundo assalto terminou em novembro de 2021.

Um vídeo do sistema de segurança do banco mostra a suspeita vestida de cinzento, com luvas de plástico, uma máscara preta e óculos escuros. De acordo com documentos judiciais, a suspeita deu um papel ao funcionário do banco a pedir "13 mil dólares em notas pequenas" e acrescentou "obrigada, desculpe, não queria assustá-lo".

Depois de tentar fugir com o dinheiro, as autoridades detiveram a suspeita, que disseram "cheirar muito a álcool", perto do banco Goppert, no Missouri.